  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje galimai dega 8 vagonai: ugniagesiams sunku patekti arčiau gaisro vietos

2025-09-10 12:08 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 12:08

Vilniuje, Baltosios Vokės g., trečiadienį galimai dega 8 vagonai su dujomis, tikslus užsidegusių vagonų skaičius nežinomas, nes ugniagesiams sunku patekti arčiau gaisro vietos. Įvykio vieta žvalgoma iš oro su dronais, ugniagesiai tiesia žarnas gaisro gesinimui.

Vilniuje, Baltosios Vokės g., trečiadienį galimai dega 8 vagonai su dujomis, tikslus užsidegusių vagonų skaičius nežinomas, nes ugniagesiams sunku patekti arčiau gaisro vietos. Įvykio vieta žvalgoma iš oro su dronais, ugniagesiai tiesia žarnas gaisro gesinimui.

„Pagal pirminę informaciją, užsidegė sąstatas. Dega sąstato vagonai, buvo pora sprogimų. Degant butanui ir propanui tokie sprogimai yra galimi. Yra sudėtinga patekti į gaisravietę ir iš arti vykdyti gesinimo darbus“, – Eltai iš įvykio vietos telefonu sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Gelbėjimo darbų štabo šiam incidentui informacijos atstovas Donatas Gurevičius.

Vilniuje užsidegė dujų vagonas
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniuje užsidegė dujų vagonas

5 kilometrų atstumu gyvenantiems žmonėms išsiųsti perspėjimo pranešimai vengti buvimo lauke ir uždaryti langus.

„Vykdoma žvalgyba, tiesiamos žarnos gesinimui, tariamasi su policija. Situacija besivystanti“, – sakė D. Gurevičius.

ELTA primena, kad Bendrasis pagalbos centras informavo, kad 9.45 val. skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas, kad Baltosios Vokės g. 35, suskystintų dujų pilstymo stotyje dega vagonas su dujomis. Per įvykį nukentėjo vienas žmogus.

Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.

„Į įvykio vietą išvyko 7 autocisternos, operacijų vadovas su mašina“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Dalia Dzimidienė.

Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai, Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

Specialistai įspėja dėl oro taršos

Kilus gaisrui sostinės pakraštyje, Nacionalinis  visuomenės sveikatos centras (NVSC) įspėjo vilniečius dėl oro taršos. 

Centro teigimu,  gaisro dūmai gali būti pavojingi sveikatai. Todėl, pasak jo,  arčiau gaisro vietos gyvenantiems asmenims rekomenduojama neiti į lauką, neatidarinėti langų, o pasijutus prastai – nedelsiant kreiptis į medikus.

Rekomendacijomis pasidalinta ir mobiliojoje programėlėje „Kovas“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

