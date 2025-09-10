Prabilo apie gaisro Vilniuje priežastis: gyventojai praneša girdėję dar vieną sprogimą

„Situacija yra sudėtinga. Dujoms degant, prieiti prie jų nėra taip labai paprasta. Pirminiais duomenimis, gaisras yra sukeltas, greičiausiai galbūt pažeidus darbo saugos sąlygas, bet tikrinamos visos versijos“, – trečiadienį Seime žurnalistams sakė V. Kondratovičius.
Naujienų portalo tv3.lt skaitytoja pranešė, kad 12.04 val. Vilniuje, Baltosios Vokės g., girdėjosi dar vienas sprogimas.
Įvestas planas „Skydas“
V. Kondartovičius feisbuke pranešė, kad dėl įvykusio sprogimo geležinkelio stotyje įvestas planas „Skydas“.
„Gaisrą gesina 6-ios ugniagesių komandos.
Vietoje dirba policijos, Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba patruliuoja iš oro – į įvykio vietą išsiųstas sraigtasparnis.
Dėl šio incidento sustabdytas tranzitinis Kaliningrado traukinys. Jį saugo du VST ekipažai. Traukinys bus nukreiptas kitu maršrutu.
5 km spinduliu gyventojams išsiųsti perspėjimo pranešimai.
SVARBI INFORMACIJA DĖL GALIMOS ORO TARŠOS:
Gyventojams rekomenduojama neiti į lauką.
Jei esate lauke ir matote dūmus ar jaučiate kvapą – pasitraukite prieš vėjo kryptį.
Gyvenantiems arčiau incidento vietos – likite namuose:
Neatidarykite langų, durų ir orlaidžių
Išjunkite vėdinimo, rekuperacijos ar kondicionavimo sistemas
Pasijutus blogai – nedelsdami kreipkitės į medikus
Kirtimų g. ir Eišiškių pl. šiuo metu uždarytas eismas. Policija rekomenduoja rinktis alternatyvius maršrutus.
Pirminė incidento priežastis – įtariama neatsargus geležinkelių darbuotojo elgesys“, – rašė V. Kondratovičius.
Gaisras nesusijęs su LTG veikla
LTG atstovai informuoja, kad šiuo metu Vilniuje, Baltosios Vokės g. esančioje stotyje likviduojamas gaisras nesusijęs su LTG grupės įmonių veikla. Sprogimas įvyko ne LTG, o privačios įmonės teritorijoje, degantys vagonai taip pat priklauso privačiai įmonei.
Kol likviduojami gaisro padariniai, yra paveiktas tik tranzitinių traukinių eismas – šiandien jie bus nukreipiami per Vilnių.
LTG komanda taip pat yra įvykio vietoje, konsultuoja ir padeda kolegoms iš kitų institucijų.
Užsidegė aštuoni vagonai su dujomis
Vilniuje, Baltosios Vokės g., suskystintų dujų pilstymo stotyje trečiadienį kilo gaisras – užsidegė aštuoni vagonai su dujomis, girdėti sprogimai.
„Pirminiais duomenimis, gaisras kilo pažeidus darbo sąlygas, policija įvedė planą „Skydas“, – trečiadienį žurnalistams sakė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Tuo metu Vilniaus meras Valdas Benkunskas socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė, kad dėl gaisro uždarytas eismas Kirtimų gatvėje bei Eišiškių plente.
Apie gaisrą trečiadienį ryte pranešė Bendrasis pagalbos centras (BPC). Anot jo, pradžioje pranešta apie vieno vagono gaisrą Baltosios Vokės gatvėje.
Tačiau vėliau Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Edita Zdanevičienė BNS nurodė, kad dega aštuoni vagonai su dujomis, girdėti sprogimai.
Gaisras gesinamas septyniomis autocisternomis, į vietą nusiųstos ir papildomos pajėgos – dvi vandenvežės ir dvejos autokopėčios.
Pirminėmis PAGD žiniomis, nukentėjo vienas žmogus.
Aplinkiniai gyventojai įspėjami apie galimą oro taršą.
Arčiau gaisro gyvenantiems gyventojams Vilniaus savivaldybę pataria neiti į lauką, likus namuose – neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų. Jei namuose yra mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija ar kondicionierius, rekomenduojama sistemas išjungti.
Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.
Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.
„Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupė praneša, kad šiuo metu likviduojamas gaisras nesusijęs su jos įmonių veikla.
„Sprogimas įvyko ne LTG, o privačios įmonės teritorijoje, degantys vagonai taip pat priklauso privačiai įmonei“, – teigiama pranešime.
Anot LTG grupės, kol likviduojami gaisro padariniai, yra paveiktas tik tranzitinių traukinių eismas – trečiadienį jie bus nukreipiami per Vilnių.
