TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Sprogimai Luhanske – kilo galingas gaisras

2025-09-05 07:48
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-05 07:48

Laikinai okupuotame Luhanske nugriaudėjo sprogimai, po jų kilo galingas gaisras, skelbia UNIAN.

Sprogimai Luhanske – kilo galingas gaisras (nuotr. Telegram)

Laikinai okupuotame Luhanske nugriaudėjo sprogimai, po jų kilo galingas gaisras, skelbia UNIAN.

1

Socialinėse medijose pranešama, kad atakuota svarbi naftos bazė.

Naftos bazė sunaikinta

Okupacijos tyrimo centro vadovas Petro Andriuščenko sako, kad bazė buvo sunaikinta.

„Degimas gana stiprus. Dabar Luhanske tikrai nebus nei benzino, nei dyzelinio kuro“, – sako jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiek vėliau ukrainiečių partizanų judėjimas „Ateš“ pranešė, kad padėjo suduoti šį smūgį su kita „slapta Ukrainos organizacija“.

„Šiuo metu dega svarbiausia naftos bazė Luhanske, kuri aprūpina 41-ąją ir 20-ąją bendrųjų ginkluotųjų pajėgų armijas. Mūsų agentai dalyvavo šio objekto žvalgyboje šių metų rugpjūtį – ir pagaliau tai davė rezultatų“, – teigiama pranešime.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

BooM
BooM
2025-09-05 07:52
Parodykit kaip ten dnepras dega))))))
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (1)
