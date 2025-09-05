Sprogimai Luhanske – kilo galingas gaisras

Socialinėse medijose pranešama, kad atakuota svarbi naftos bazė.
Naftos bazė sunaikinta
Okupacijos tyrimo centro vadovas Petro Andriuščenko sako, kad bazė buvo sunaikinta.
„Degimas gana stiprus. Dabar Luhanske tikrai nebus nei benzino, nei dyzelinio kuro“, – sako jis.
Kiek vėliau ukrainiečių partizanų judėjimas „Ateš“ pranešė, kad padėjo suduoti šį smūgį su kita „slapta Ukrainos organizacija“.
„Šiuo metu dega svarbiausia naftos bazė Luhanske, kuri aprūpina 41-ąją ir 20-ąją bendrųjų ginkluotųjų pajėgų armijas. Mūsų agentai dalyvavo šio objekto žvalgyboje šių metų rugpjūtį – ir pagaliau tai davė rezultatų“, – teigiama pranešime.
