Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuva dėl nesiliaujančių Ukrainos apšaudymų įteikė notą Rusijai

2025-09-04 19:56 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-04 19:56

Užsienio reikalų ministerijoje Rusijos ambasados Lietuvoje laikinajam reikalų patikėtiniui ketvirtadienį įteikta protesto nota dėl nesiliaujančių Ukrainos apšaudymų.

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Užsienio reikalų ministerijoje Rusijos ambasados Lietuvoje laikinajam reikalų patikėtiniui ketvirtadienį įteikta protesto nota dėl nesiliaujančių Ukrainos apšaudymų.

REKLAMA
11

Pasak ministerijos, masinės raketų ir kovinių dronų atakos tęsiamos nepaisant tarptautinių pastangų stabdyti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, įskaitant pirmadienį Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso išsakytą raginimą nutraukti ugnį ir siekti teisingos, visapusiškos ir tvarios taikos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pastaraisiais mėnesiais nesiliauja nei Rusijos antskrydžiai, per kuriuos smogiama civilių gyventojų rajonams, nei Rusijos kariuomenės siekis sutriuškinti Ukrainos gynybą 1 tūkst. kilometrų fronto linijoje, nepaisant Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo pastangų sustabdyti kovas.

REKLAMA
REKLAMA

Didžiausios pastarojo meto atakos įvykdytos praėjusią savaitę, šeštadienį, kai Rusijos pajėgos panaudojo 45 balistines ir sparnuotąsias raketas bei 535 dronus, ir trečiadienį, kuomet panaudotos 24 sparnuotosios raketos ir 502 dronai.

REKLAMA

Ketvirtadienį apšaudžius Konstantinivkos miestą žuvo aštuoni civiliai gyventojai, nukentėjo gyvenamieji namai, ligoninė.

Nors Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis priėmė D. Trumpo pasiūlymus dėl paliaubų ir tiesioginių taikos derybų su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, Kremlius išreiškė prieštaravimų.

Prieš Rusijos agresiją kovojančios šalies lyderis yra sakęs esąs įsitikinęs, kad Kyjivo sąjungininkai padės „padidinti spaudimą Rusijai, kad ši siektų diplomatinio konflikto sprendimo“.

Tačiau jis taip pat teigė, kad kol kas nemato „jokių ženklų iš Rusijos, kad ji nori nutraukti karą“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpo žinutė Europai: ragina liautis remti Rusiją (40)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Europos lyderiai pasikalbėjo su Trumpu po viršūnių susitikimo Paryžiuje (5)
Steve‘as Witkoffas (nuotr. SCANPIX)
Witkoffas susitiko su Europos lyderiais aptarti saugumo garantijų Ukrainai (9)
Europos šalys siųs karius į Ukrainą? Lyderiai kol kas nesutaria (nuotr. SCANPIX)
Europos šalys siųs karius į Ukrainą? Lyderiai kol kas nesutaria (27)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų