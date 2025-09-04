Kalendorius
Rugsėjo 4 d.
Rusija

Rusija ėmėsi veiksmų prieš Estiją: išsiuntė diplomatą

2025-09-04 17:25 / šaltinis: ELTA
Ketvirtadienį Rusija išsiuntė Estijos diplomatą, imdamasi atsakomųjų veiksmų, kai NATO šalis išsiuntė vieną iš Maskvos ambasados darbuotojų už kišimąsi į jos vidaus reikalus. 

Ketvirtadienį Rusija išsiuntė Estijos diplomatą, imdamasi atsakomųjų veiksmų, kai NATO šalis išsiuntė vieną iš Maskvos ambasados darbuotojų už kišimąsi į jos vidaus reikalus. 

Talino ir didelės rytinės kaimynės santykiai prasti jau du dešimtmečius, tačiau pablogėjo dar labiau, kai Rusija 2022 m. užpuolė Ukrainą. 

„Iš Rusijos išsiųstas Estijos ambasados ​​Maskvoje diplomatinio korpuso narys“, – sakoma Rusijos užsienio reikalų ministerijos pranešime ir priduriama, jog tai yra tiesioginis atsakas į Talino „nepagrįstą“ Rusijos diplomato išsiuntimą rugpjūtį. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusijos diplomatas kenkė Estijai

Estija pareiškė, kad išprašytas Rusijos diplomatas „tiesiogiai ir aktyviai dalyvavo kenkiant Estijos konstitucinei tvarkai ir teisinei sistemai“. 

Ukrainos sąjungininkės kaltina Rusiją sabotažo išpuoliais ir poveikiu visuomenės nuomonei, siekiant pakirsti jų paramą Kyjivui. Estija yra viena iš ištikimiausių Ukrainos rėmėjų. 

Rusija neturi ambasadoriaus Taline nuo 2023 m. vasario, kai Estija jį išprašė, atsakydama į tokius pačius Maskvos veiksmus.

