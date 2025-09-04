Rusija giriasi: sužeisti kariai pavertė ją protezų gamybos lydere

Maskva kaip didžiausią paslaptį saugo kare prieš Ukrainą žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičių ir retai atskleidžia informaciją apie aukas, tačiau nepriklausomi vertinimai rodo, kad jų yra šimtai tūkstančių.
Gynybos viceministrė Ana Civiliova, laikoma artima prezidento Vladimiro Putino giminaite, teigė, kad iš mūšio lauko grįžę asmenys tapo „varikliu“, skatinančiu Rusijoje inovacijas protezų gamybos srityje.
Rusija giriasi, jog pirmauja protezų gaminime
„Dabar tikriausiai pirmaujame šia kryptimi“, – sakė ji per ekonomikos forumą Tolimųjų Rytų Vladivostoko mieste.
„Būtent specialiosios karinės operacijos dalyviai leido mums pasiekti tokį prioritetinį flagmano lygį“, – pareiškė ji, pavartojusi terminą, kuriuo Rusija apibūdina savo karinę kampaniją Ukrainoje.
Rusijos vyriausybės duomenys rodo, kad 2024 m. pagaminta 60 tūkst. daugiau protezų nei 2021 m., tai – padidėjimas 65 procentais.
A. Civiliovai dėl jos vaidmens Rusijos kare prieš Ukrainą sankcijas paskelbė Jungtinės Amerikos Valstijos, Europos Sąjunga ir Didžioji Britanija. Turima informacija, ji yra V. Putino pusbrolio dukra. Londonas ją vadina „Putino pussesere“, ES įtraukė ją į Kremliaus vadovui „artimų giminaičių“ sąrašą.
Pernai V. Putinas sakė, kad Ukrainoje kovoja apie 700 tūkst. Rusijos kareivių.
BBC ir nepriklausomas leidinys „Mediazona“ pranešė, kad, remiantis viešai prieinamais duomenimis, per ketvirtus metus trunkantį karą žuvo daugiau nei 125 tūkst. Rusijos kareivių, tačiau tikrasis skaičius greičiausiai yra didesnis.
