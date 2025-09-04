Witkoffas susitiko su Europos lyderiais aptarti saugumo garantijų Ukrainai

Pasiuntinys, kurį JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskyrė tarpininkauti taikos derybose, taip pat planuoja Paryžiuje susitikti su ukrainiečių prezidentu Volodymyru Zelenskiu, pranešė Ukrainos prezidentūros pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, nes nebuvo įgaliotas kalbėti su žiniasklaida.
S. Witkoffas buvo pakviestas dalyvauti vadinamosios „Norinčiųjų koalicijos“ susitikime, skirtame aptarti pagalbą Ukrainai, įskaitant planus dėl karinės paramos Ukrainai paliaubų atveju, siekiant atgrasyti Rusiją nuo būsimos agresijos.
Koalicijai vadovaujantys Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris tvirtino, kad bet kokioms Europos taikos palaikymo pajėgoms Ukrainoje reikalingas Jungtinių Valstijų palaikymas.
E. Macronas prieš ketvirtadienio susitikimą nedetalizuodamas pareiškė, kad parengiamasis darbas dėl saugumo garantijų jau atliktas ir dabar turėtų būti patvirtintas politiniu lygmeniu.
„Mes, europiečiai, esame pasirengę suteikti saugumo garantijas Ukrainai ir ukrainiečiams taikos sutarties pasirašymo dieną“, – teigė E. Macronas.
Neaišku, kiek koalicijos nariai yra linkę prisidėti, įskaitant karinių pajėgų dislokavimą vietoje.
Saugumo garantijos „turi būti stiprios ir veiksmingos
Ukrainos prezidento patarėjas Andrijus Jermakas ketvirtadienį po susitikimo su S. Witkoffu ir kitais nacionalinio saugumo patarėjais pareiškė, kad saugumo garantijos „turi būti stiprios ir veiksmingos – ore, jūroje, sausumoje ir kibernetinėje erdvėje“.
Pasak V. Zelenskio, anksčiau šį mėnesį JAV pakeitė savo politiką ir pasiuntė teigiamus signalus apie savo pasirengimą remti Ukrainos saugumo garantijas, panašias į tas, kurias teikia NATO. Kol kas neaišku, kaip ši parama atrodytų praktiškai. Ukraina tikisi, kad JAV toliau dalysis žvalgybos duomenimis ir teiks paramą ore.
Rusija ketvirtadienio naktį į Ukrainą paleido 112 dronų, pranešė Ukrainos oro pajėgos. Oro gynyba perėmė arba sutrikdė 84 dronų skrydį.
Kai kurie lyderiai Paryžiaus derybose dalyvavo asmeniškai, o kiti prisijungė virtualiai. Po susitikimo jie planavo pasikalbėti su D. Trumpu telefonu.
