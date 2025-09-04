Starmeris: „Ukrainai duotas nesulaužomas pažadas“

K. Starmeris šiandien Paryžiuje pareiškė, kad Ukraina gavo „tvirtą ir nesulaužomą pažadą“.
Kalbėdamas virtualiai, K. Starmeris įspėjo, jog V. Putinu negalima pasitikėti ir kad Rusijos lyderis sąmoningai vilkina taikos derybas, tuo pačiu metu tęsdamas smūgius prieš Ukrainą.
Duotas tvirtas pažadas Ukrainai
„Tai dar labiau parodė praėjusią savaitę Kyjive surengti išpuoliai, kurie padarė didelės žalos Britų tarybos ir ES delegacijos pastatams“, – teigė atstovas spaudai.
Jis pridūrė: „Premjeras pabrėžė, kad koalicija, remiama prezidento Trumpo, yra davusi tvirtą pažadą Ukrainai. Akivaizdu, jog dabar būtina imtis dar griežtesnių priemonių, kad būtų padidintas spaudimas Putinui ir užtikrintas karo veiksmų nutraukimas.“
K. Starmeris taip pat palankiai įvertino naujus pranešimus iš kai kurių Ukrainos partnerių apie planus tiekti Kyjivui tolimojo nuotolio raketas.
