Įvyko „blogio ašies“ susitikimas – sutarta dėl didžiulių pajamų „Gazprom“

V. Putinas Pekine susitiko ir su Slovakijos premjeru, kuriam į šuns dienas vėl dėjo Vakarus – kaltino isterija ir dievagojosi, kad Europos pulti nenori. O prie „blogio ašies" lyderių Pekine jau prisijungė ir Šiaurės Korėjos diktatorius – į Kiniją atvyko judančia tvirtove laikomu šarvuotu traukiniu.
Neturinčiais precedento, – taip V. Putinas nesikuklindamas apibūdina šiandieninius Rusijos santykius su Kinija ir, tvirtai paspaudęs ranką Xi Jinpingui, sėda su juo prie dvišalio derybų stalo. Dėkodamas Xi, V. Putinas sunkiai sulaiko šypseną.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
„Mielas drauge, ir aš, ir visa Rusijos delegacija džiaugiamės galėdami vėl susitikti su mūsų Kinijos draugais ir kolegomis“, – sakė Rusijos prezidentas.
O Xi Jinpingas jau trečią dieną pasauliui siunčia tą pačią žinią – jo tikslas keisti pasaulio tvarką – kartu su Rusija. Vakaruose tai reiškia drakoniškosios „blogio ašies“ įsigalėjimą.
„Kinijos ir Rusijos santykiai atlaikė tarptautinių pokyčių išbandymus. Pekinas yra pasirengęs bendradarbiauti su Maskva, kuriant teisingesnę ir išmintingesnę pasaulio valdymo tvarką“, – komentavo Kinijos prezidentas.
Ir iš tiesų – antrosios pasaulio ekonomikos vadovas V. Putiną priima kaip svarbiausią svečią. Jam iš visų į Kiniją atvykusių diktatorių ir autoritarų neabejotinai skiria ir daugiausiai dėmesio. Jie Kinijos lyderio rezidencijoje sėdasi gerti arbatos, o tai stiprus simbolinis pareiškimas ir draugams, ir priešams:
„Tu – artimas partneris, mes kalbamės ne tik kaip valstybės vadovai, bet ir kaip sąjungininkai.“
Xi simpatijomis V. Putinui neabejotinai žarstosi ir dėl to, kad V. Putinas puikiai manipuliuoja Donaldu Trumpu. D. Trumpo įvaizdis menksta dėl neįgalumo užbaigti karą Ukrainoje, o tai – tiesioginis V. Putino nuopelnas. Taip pat dėl prekybos karų net ir su artimiausiais sąjungininkais bei drebinamų Vašingtono aljansų. Tad Kinija tuo naudojasi – rodo save kaip stabilią, patikimą, atsakingą partnerę.
Xi Jinpingas ir V. Putinas nusprendė bendradarbiauti dujų tiekimo atžvilgiu
Ir štai Kinija su Rusija apsidovanoja. Po susitikimo su Mongolijos prezidentu skelbia apie susitarimą dėl didžiausio ir ambicingiausio dujų projekto – 14 milijardų dolerių vertės dujotiekio „Sibiro Galia 2“, kuriuo „Gazpromas“ per Mongoliją į Kiniją mažiausiai 30 metų tieks rusiškas dujas. Kinijai teks 50 milijardų kubinių metrų dujų per metus. Rusijai – milijardai į biudžetą – seniems ir naujiems karams finansuoti. O kol tai tik projektas, Maskva nuo šiol maždaug 16 procentų per metus padidins dujų eksportą į Kiniją jau veikiančiu dujotiekiu.
„Kinija ir Rusija visada vykdė bendradarbiavimą įvairiose srityse, įskaitant energetiką. Ir rėmėsi abipuse pagarba bei abipuse nauda“, – aiškino Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Guo Jiakun.
Xi Jinpingo ir V. Putino susitikimas vyksta didžiausio karinio parado Kinijos istorijoje išvakarėse, kuris žymės 80-ąsias Japonijos kapituliacijos Antrajame pasauliniame kare metines. Kruopščiai planuojamu kariniu spektakliu Xi pasiųs žinią, kad Kinija yra stipri karinė galia, norinti keisti pasaulines taisykles ir nebijanti mesti iššūkio Vakarams. Ir tam Kinijos vadas pasitelks ne tik pažangiausią karinę techniką, bet ir savo svečius. Iš viso į Kinijos karinės propagandos šou susirinks 26 valstybių vadovai ir tik du jų – iš Europos.
Šiandien Pekinas iškilmingai pasitiko Serbijos prezidentą Aleksandrą Vučičių ir Slovakijos premjerą Robertą Fico, kuris, beje, iškart nuskubėjo į susitikimą su neva Vakarų engiamu ir skriaudžiamu V. Putinu.
„Iš pradžių ne itin malonus klausimas. Kaip jūs gyvuojate?“ – klausė V. Putino Slovakijos premjeras.
„Jei gyvas, tai jau gerai“, – atsakė Rusijos prezidentas.
Tiesa, jų susitikimas ir vėl tapo scena V. Putinui šmeižti ir juodinti Vakarus, esą Rusijos diktatoriaus imperinės ambicijos – tik isterija.
„Jie yra siaubo filmų specialistai. Nuolat matome, kaip kursto isteriją, neva Rusija sugalvojo pulti Europą. Bet kuris sveiko proto žmogus puikiai supranta, kad Rusija niekada neturėjo, neturi ir neturės jokio noro ką nors pulti“, – aiškino V. Putinas.
Tačiau demokratines vertybes išduodantys V. Putino pakalikai iš Europos šiame Xi Jinpingo pokylyje nebus patys svarbiausi. „Blogio ašies“ viršūnėje be paties Xi ir V. Putino – teroristinio Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas ir Šiaurės Korėjos diktatorius Kim Jong Unas, į Kiniją atvykęs garsiuoju Kimų dinastijos šarvuotu traukiniu. Tai bus pirmas kartas, kai Kinijos, Rusijos, Irano ir Šiaurės Korėjos vadovai – „blogio ašies“ lyderiai – kartu dalyvaus viename renginyje.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: