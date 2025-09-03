Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Kinijoje Xi Jinpingas ir Putinas pasirašė apie 20 susitarimų

2025-09-03 07:45 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 07:45

Antradienį į Pekiną atvykęs Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas su Kinijos vadovu Xi Jinpingu pasirašė apie 20 susitarimų, kurie, kaip pranešė Kinijos naujienų agentūra „Xinhua“, pabrėžia tvirtus abiejų šalių tarpusavio santykius.

Xi Jinpingas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

Antradienį į Pekiną atvykęs Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas su Kinijos vadovu Xi Jinpingu pasirašė apie 20 susitarimų, kurie, kaip pranešė Kinijos naujienų agentūra „Xinhua“, pabrėžia tvirtus abiejų šalių tarpusavio santykius.

REKLAMA
0

Vienas jų – teisiškai įpareigojantis memorandumas dėl naujo dujotiekio per Mongoliją į Kiniją tiesimo. Apie tai Pekine paskelbė dujų milžinės „Gazprom“ vadovas Aleksejus Mileris ir pranešė Rusijos naujienų agentūros.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Mileris apie susitarimą paskelbė po V. Putino, Xi ir Mongolijos prezidento Ukhnaagiino Khürelsükho susitikimo.

REKLAMA
REKLAMA

Dujotiekiu „Sibiro galia 2“ tiekiamų dujų kaina bus mažesnė nei Europoje, pažymėjo A. Mileris, nurodydamas mažesnes transportavimo sąnaudas.

REKLAMA

Taip pat pranešama, kad „Gazprom“ ir Kinijos nacionalinė naftos korporacija pasirašė dokumentus, pagal kuriuos bus didinamas dujų tiekimas esamu dujotiekiu „Sibiro galia“ nuo 38 iki 44 mlrd. kubinių metrų per metus.

6 700 km ilgio dujotiekio „Sibiro galia 2“, įskaitant 2 700 km, esančius Rusijos teritorijoje, pajėgumas turėtų pasiekti 50 mlrd. kubinių metrų per metus. Sutartis sudaryta 30 metų laikotarpiui, teigiama Rusijos pranešimuose.

REKLAMA
REKLAMA

A. Mileris dujotiekį apibūdino kaip „didžiausią, plačiausią ir daugiausiai kapitalo reikalaujantį dujų projektą pasaulyje“, tačiau nepateikė detalių apie sąnaudas, kurios vertinamos dešimtimis milijardų dolerių.

Naujojo dujotiekio tiesimo terminai lieka neaiškūs. Derybos dėl dujotiekio „Sibiro galia 2“ vyksta jau penkerius metus, tačiau Maskvai ir Pekinui nepavyksta susitarti dėl kainos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Bandomasis bevizis režimas rusams

Pekinas ir Maskva taip pat susitarė dėl bandomojo bevizio režimo rusams, turintiems galiojančius pasus, keliauti į Kiniją, pranešė naujienų agentūra TASS.

Kinijos užsienio reikalų ministerijos pareigūnas sakė TASS, kad naujasis reglamentas, taikomas buvimo šalyje laikotarpiui iki 30 dienų, galios vienerius metus.

REKLAMA

Dabartinės taisyklės leidžia rusams, turintiems diplomatinius ar oficialius dokumentus, keliauti į Kiniją, be to, yra sudarytas dvišalis susitarimas dėl grupių bevizio kelionių režimo.

Naujasis reguliavimas įsigalios rugsėjo 15 d.

Lyderiai taip pat pasirašė bendradarbiavimo susitarimus tokiose srityse kaip aviacija, dirbtinis intelektas ir žemės ūkis.

Apie karą Ukrainoje – jokių detalių

Abu vadovai stengėsi pabrėžti tvirtus šalių tarpusavio santykius, kuriuos V. Putinas apibūdino kaip esančius „beprecedentiškai aukšto lygio“.

REKLAMA

Xi sakė, kad jų ryšiai atlaikė tarptautinių pokyčių išbandymą ir gali būti toliau plėtojami, pranešė naujienų agentūra „Xinhua“.

Trečiadienį V. Putinas kartu su Šiaurės Korėjos vadovu Kim Jong Unu dalyvavo Pekine surengtame didelio masto kariniame parade, skirtame Antrojo pasaulinio karo pabaigos 80-osioms metinėms paminėti.

Panašiai parodydamas paramą, Xi gegužės mėnesį dalyvavo Rusijos parade Maskvoje, taip pat skirtame Antrojo pasaulinio karo pabaigai paminėti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kinija laikoma svarbiausia Rusijos rėmėja kare prieš Ukrainą, nes Pekinas nepasmerkė Maskvos veiksmų ir savo pasiūlymuose dėl konflikto sprendimo pakartojo Rusijos keliamus reikalavimus.

Tačiau jokių detalių apie tai, ką Xi ir V. Putinas kalbėjo apie Rusijos karą Ukrainoje, nepaaiškėjo. Iš Pekino gautoje informacijoje nurodyta, kad abu lyderiai aptarė „abiem pusėms svarbius regioninius klausimus“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas ir Xi Jinpingas (nuotr. SCANPIX)
Pekinas santykius su Maskva vadina „stabilaus pasaulio taikos šaltiniu“ (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų