TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

„Jis tikriausiai yra didžiausias karo nusikaltėlis“: Merzas griežtai sukritikavo Putiną

2025-09-02 22:46 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 22:46

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „galbūt yra didžiausias mūsų laikų karo nusikaltėlis“, duodamas interviu, kuris turėtų būti transliuojamas antradienio vakarą, pareiškė Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas.

Friedrichas Merzas (nuotr. SCANPIX)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „galbūt yra didžiausias mūsų laikų karo nusikaltėlis“, duodamas interviu, kuris turėtų būti transliuojamas antradienio vakarą, pareiškė Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas.

1

„Jis yra karo nusikaltėlis“, – transliuotojui „Sat.1“ sakė F. Merzas, kalbėdamas apie Kremliaus šeimininką.

„Mes tiesiog turime aiškiai apibrėžti, kaip elgtis su karo nusikaltėliais. Vietos atlaidumui nėra“, – pridūrė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

F. Merzas po atėjimo į valdžią gegužės mėnesį pažėrė griežtos kritikos Rusijai ir apkaltino Maskvą „sunkiausiais karo nusikaltimais“ ir „teroru prieš civilius gyventojus“. Tačiau sprendimas asmeniškai apibūdinti Rusijos prezidentą kaip karo nusikaltėlį yra naujas.

Tokie F. Merzo komentarai nuskambėjo po to, kai jo buvo paklausta, kaip jis pavadintų V. Putiną, Europos Komisijos (EK) pirmininkei Ursulai von der Leyen prieš tai vizito Lenkijoje metu apibūdinus Rusijos vadovą kaip „grobuonį“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Putinas atsakė į nuogąstavimus: Rusija neturi noro ką nors pulti (32)
Putinas kreipėsi į Xi: Kinijos ir Rusijos ryšiai pasiekė „beprecedentį lygį“ (nuotr. SCANPIX)
Putinas kreipėsi į Xi: Kinijos ir Rusijos ryšiai pasiekė „beprecedentį lygį“ (3)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Putinas sulaukia vis daugiau pripažinimo pasaulyje: čia klaidą padarė ir Trumpas (64)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Kremlius prieštarauja Trumpui: neigia žodžius apie Putino susitikimą su Zelenskiu (18)

