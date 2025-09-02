Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas vėl nusivylęs Putinu: „Tai karas, kuris neturi prasmės“

2025-09-02 21:41 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-02 21:41

JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra „labai nusivylęs“ Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu, kuris iki šiol nesutiko susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, o tik sustiprino atakas prieš Ukrainą.

Vladimiras Putinas, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
17

JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra „labai nusivylęs" Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu, kuris iki šiol nesutiko susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, o tik sustiprino atakas prieš Ukrainą.

Kaip praneša „RBC-Ukraine“, apie tai JAV lyderis pareiškė interviu CNN.

„Esu labai nusivylęs juo. Mes visada turėjome puikius santykius. Esu labai nusivylęs. Tūkstančiai žmonių žūsta. Žūsta ne amerikiečiai, o rusai ir ukrainiečiai. Ir jų tūkstančiai. Tai karas, kuris neturi prasmės“, – sakė D. Trumpas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis dar kartą pakartojo, kad šis karas niekada nebūtų prasidėjęs, jei jis būtų buvęs JAV prezidentu.

„Ir mes darysime kažką, kad padėtume žmonėms gyventi. Tai ne Ukrainos klausimas. Tai padeda žmonėms gyventi. Kiekvieną savaitę žūsta 7000 žmonių, daugiausia kariai. Jei galiu padėti to išvengti, manau, kad turiu pareigą tai padaryti“, – pridūrė JAV prezidentas.

Trumpo terminas Putinui

Primename, kad anksčiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusija susidurs su labai rimtomis pasekmėmis, jei Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas nesutiks susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Verta paminėti, kad terminas, kurį Trumpas nustatė Putinui dėl susitikimo su Zelenskiu, baigėsi rugsėjo 1 d.

Tačiau Rusijos diktatorius taip ir nesutiko susitikti su Ukrainos prezidentu. Priešingai, Rusija sustiprino dronų atakas prieš Ukrainą.

Tuo tarpu V. Putinas per vizitą Kinijoje pareiškė, kad Rusija tariamai „niekada neturėjo, neturi ir neturės noro ką nors pulti“.

Tuo pačiu metu, pasak V. Zelenskio, Rusijos karinės pajėgos telkia jėgas kai kuriose fronto vietose.

