  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Jie panaudojami, o paskui išmetami“: Vokietija perspėja žmones dėl rusų vykdomo verbavimo

2025-09-02 18:03 / šaltinis: BNS
2025-09-02 18:03

Vokiečių saugumo tarnybos perspėja žmones netapti „vienkartiniais agentais“, augant susirūpinimui, kad Rusija gali panaudoti socialinius tinklus ieškodama, ką užverbuoti šnipinėjimui ir sabotažui Vokietijoje ar prieš ją.

Kremlius (nuotr. SCANPIX)
17

Vokiečių saugumo tarnybos perspėja žmones netapti „vienkartiniais agentais“, augant susirūpinimui, kad Rusija gali panaudoti socialinius tinklus ieškodama, ką užverbuoti šnipinėjimui ir sabotažui Vokietijoje ar prieš ją.

Vakarų pareigūnai kaltina Rusiją ir jos bendražygius surengus dešimtis išpuolių ir kitų incidentų visoje Europoje nuo 2022 metų, kai prasidėjo Maskvos plataus masto invazija į Ukrainą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Jie nerimauja, kad rizika didėja, nes vis dažniau naudojami neapmokyti diversantai. Vokietijos pareigūnai išreiškė susirūpinimą dėl „žemo lygio agentų“ naudojimo.

Vokietijos federalinė kriminalinė policija antradienį pareiškė, kad kartu su šalies vidaus, užsienio ir karinėmis žvalgybos tarnybomis ji pastebi didėjantį aktyvumą Vokietijoje ir kitur, kai Rusijos žvalgybos tarnybos – tiesiogiai arba per tarpininkus – matyt, naudojasi socialiniais tinklais, kad verbuotų žmones šnipinėjimui ar sabotažui.

Policijos teigimu, vadinamieji „žemo lygio agentai“ arba „vienkartiniai agentai“ nusikaltimus vykdo negavę žvalgybos mokymų, už nedidelį mokestį ir dažnai nežinodami, kas užsako šią veiklą ar koks jos tikslas.

„Jie „panaudojami“, o paskui „išmetami“

„Jie „panaudojami“, o paskui „išmetami“, – teigė policija, pristatydama kampaniją pavadinimu „Netapkite vienkartiniu agentu“. Ji perspėjo, kad už „antikonstitucinį sabotažą“ gresia maksimali penkerių metų laisvės atėmimo bausmė, o už šnipinėjimą – 10 metų kalėjimo.

Ji paragino žmones kreiptis į Vokietijos vidaus žvalgybos agentūrą, jei su jais ar jų pažįstamais susisiekė nepažįstami asmenys, siūlantys jiems pinigų už tokią veiklą kaip prorusiškų šūkių skleidimas, žmonių ar turto stebėjimas arba žalos darymas.

Policija teigė, kad šiuo metu Vokietijoje tiriami keli įtariami atvejai, be kita ko, susiję su padegimais, turto sugadinimu, dronų skrydžiais ir įtartinu filmavimu bei fotografavimu.

