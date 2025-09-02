16-metę paauglę nužudęs migrantas turėjo gyventi Lietuvoje

Tyrimo, kurio detales cituoja „Ukrinform“, duomenimis, 31-erių Irako pilietis pastūmė merginą po krovininiu traukiniu, važiavusiu apie 100 kilometrų per valandą greičiu. Vėliau vyras buvo sulaikytas ir paguldytas į psichiatrijos kliniką. Maža to, jo kraujyje buvo nustatytas 1,35 promilės alkoholio kiekis. Anksčiau jam buvo diagnozuota „paranoidinė šizofrenija“.
Prieš pat incidentą policija buvo iškviesta į stotį, nes vyras elgėsi agresyviai. Atvykus patruliui, jis pats priėjo prie pareigūnų ir nuvedė juos prie merginos kūno, apsimetęs, kad jį ką tik rado. Tuo metu nebuvo jokių įtarimų dėl įvykdyto nusikaltimo. Iš pradžių policija manė, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas. Tačiau vėliau DNR tyrimai atskleidė vyro pėdsakus ant aukos peties. Remdamiesi šiais duomenimis, tyrėjai padarė išvadą, kad vyras panaudojo jėgą prieš ukrainietę. Vėliau buvo išduotas arešto orderis dėl įtarimo įvykdžius netyčinę žmogžudystę.
Pasak prokuratūros, tarp įtariamojo ir jo tariamos aukos nebuvo nustatyta jokio ankstesnio ryšio.
Pažymima, kad prieš pat mirtį mergina paskambino savo seneliui, matyt, pajutusi pavojų. Jis išgirdo jos klyksmus, po kurių pasigirdo tik traukinio garsas. Jos tėvai iš karto išreiškė abejones dėl pirminės prielaidos, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas. 16-metė mergina su šeima buvo pabėgusi iš Mariupolio. Baigusi vidurinę mokyklą, ji pradėjo studijuoti odontologiją.
Jau metus turėjo būti Lietuvoje
Prokuratūra nurodė, kad įtariamasis pirmą kartą prieglobsčio prašė Braunšveige 2022 m. rugpjūčio mėn., tačiau prašymas buvo atmestas ir jis turėjo būti deportuotas į pirminę atvykimo šalį – Lietuvą. Tikėtina, kad į Lietuvos teritoriją jis pateko per Baltarusiją. Tačiau 2025 m. vasario mėn. Getingeno administracinis teismas atmetė apeliacinį skundą dėl deportacijos.
Liepos 17 d. Hanoverio apygardos teismas atmetė prašymą sulaikyti jį iki deportacijos, nes „nebuvo didelės rizikos, kad jis pabėgs“. Vėliau vyras vėl užsiregistravo kaip prieglobsčio prašytojas Fridlando priėmimo centre.
Žemutinės Saksonijos vidaus reikalų ministrė Daniela Behrens išreiškė pasipiktinimą dėl susidariusios situacijos. „Piliečiams nesuprantama, kad žmonės gali likti Vokietijoje ištisus metus, nors už juos yra atsakinga visiškai kita ES šalis“, – sakė ji. Pasak jos, šis atvejis dar kartą parodo didžiules problemas, susijusias su vadinamąja Dublino procedūra, kuri reglamentuoja prieglobsčio prašytojų paskirstymą Europoje. Remiantis policijos ataskaita, įtariamasis jau turėjo būti Lietuvoje, o ne Vokietijoje.
