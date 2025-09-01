Vokietija įsileido pirmąsias afganų šeimas iš Pakistano

10 šeimų buvo tarp daugiau nei 2000 afganų, atsidūrusių nežinioje Pakistane, kai Vokietijos konservatorių vadovaujama vyriausybė šiais metais įšaldė programą, siūlančią suteikti jiems prieglobstį. Jos atvyko į Hanoverį komerciniu skrydžiu iš Stambulo. Vėliau Vidaus reikalų ministerijos atstovė spaudai patvirtino, kad „į Vokietiją atvyko 45 Afganistano piliečiai".
"Visi šie asmenys gavo vizas per teisines procedūras (...) ir visiškai atliko priėmimo procedūrą ir saugumo patikrinimą“, – pridūrė ji.
Talibanui 2021 m. grįžus į valdžią, Vokietija sukūrė programą, pagal kurią prieglobstis buvo suteikiamas Vokietijos institucijose dirbusiems afganistaniečiams arba tiems, kuriems gresia persekiojimas, įskaitant žmogaus teisių aktyvistus ir žurnalistus. Tačiau programa buvo įšaldyta, kai gegužės mėnesį į valdžią atėjo konservatorių kancleris Friedrichas Merzas ir buvo imtasi platesnio masto imigracijos kontrolės priemonių.
Afganai liko įstrigę Pakistane, o šios šalies valdžios institucijos sugriežtino priemones prieš afganistaniečius, neturinčius leidimų gyventi šalyje.
Praėjusį mėnesį Berlynas pranešė, kad buvo sulaikyta apie 450 leidimo atvykti į Vokietiją laukusių afganistaniečių, daugiau nei 200 iš jų buvo išsiųsti atgal į Talibano valdomą tėvynę.
Didėjant nerimui dėl jų likimo, Vokietija sutiko atnaujinti kai kurių afganistaniečių priėmimą. Praėjusią savaitę vyriausybė pareiškė, kad afganai, kuriems „teismai nustatė, kad Vokietija yra teisiškai įpareigota išduoti vizas“, į Vokietiją keliaus „etapais“, kai tik praeis saugumo patikras.
Iš 10-ies pirmadienį atvykusių prašytojų aštuonios buvo moterys ir du vyrai, dirbę „politikoje, teisingumo sistemoje ir žurnalistikoje“, sakė Eva Beyer, iniciatyvos „Airbridge Kabul“ atstovė spaudai. Ji pridūrė, kad maždaug 85 kiti įstrigę afganai pradėjo teisinius procesus prieš Vokietiją, „ir jų kasdien daugėja“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!