Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietija: nuo gegužės šalyje sustabdyta 12 tūkst. nelegalių įvažiavimų

2025-09-01 09:46 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 09:46

Vokietijos vidaus reikalų ministras Alexanderis Dobrindtas sekmadienį pareiškė, kad nuo gegužės mėnesio, kai naujoji vyriausybė pradėjo eiti pareigas, sustiprinta pasienio kontrolė jau padėjo sumažinti nelegalių sienos kirtimų skaičių.

Vokietijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos vidaus reikalų ministras Alexanderis Dobrindtas sekmadienį pareiškė, kad nuo gegužės mėnesio, kai naujoji vyriausybė pradėjo eiti pareigas, sustiprinta pasienio kontrolė jau padėjo sumažinti nelegalių sienos kirtimų skaičių.

REKLAMA
1

„Nuo gegužės 8 dienos sustabdėme 12 000 nelegalių įvažiavimų“, – sakė A. Dobrindtas visuomeniniam transliuotojui ARD. Į šį skaičių įėjo apie 660 prieglobsčio prašytojų, pridūrė jis, pažymėdamas, kad pasklido žinia, jog prieglobsčio prašymas pasienyje nebepadeda, todėl žmonės nustojo jį minėti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vokietija sustiprino anksčiau nereguliarius patikrinimus prie savo išorės sienų gegužės 8 d., A. Dobrindto įsakymu, iškart po to, kai pradėjo darbą naujoji konservatorių vadovaujama koalicinė vyriausybė. Jis taip pat nurodė prieglobsčio prašytojus apgręžti pasienyje – ši politika tebėra teisiškai ginčytina.

Paklaustas, ar vyriausybė nustatys migracijos ribą, A. Dobrindtas atsisakė nurodyti skaičių. Jis sakė, kad dėl per dešimtmetį susikaupusio spaudimo Vokietija pasiekė integracijos ir įtampos ribas ir dabar reikia koreguoti kursą, kad būtų nutraukta šalies „perkrova“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų