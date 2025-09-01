Vokietija: nuo gegužės šalyje sustabdyta 12 tūkst. nelegalių įvažiavimų

„Nuo gegužės 8 dienos sustabdėme 12 000 nelegalių įvažiavimų“, – sakė A. Dobrindtas visuomeniniam transliuotojui ARD. Į šį skaičių įėjo apie 660 prieglobsčio prašytojų, pridūrė jis, pažymėdamas, kad pasklido žinia, jog prieglobsčio prašymas pasienyje nebepadeda, todėl žmonės nustojo jį minėti.
Vokietija sustiprino anksčiau nereguliarius patikrinimus prie savo išorės sienų gegužės 8 d., A. Dobrindto įsakymu, iškart po to, kai pradėjo darbą naujoji konservatorių vadovaujama koalicinė vyriausybė. Jis taip pat nurodė prieglobsčio prašytojus apgręžti pasienyje – ši politika tebėra teisiškai ginčytina.
Paklaustas, ar vyriausybė nustatys migracijos ribą, A. Dobrindtas atsisakė nurodyti skaičių. Jis sakė, kad dėl per dešimtmetį susikaupusio spaudimo Vokietija pasiekė integracijos ir įtampos ribas ir dabar reikia koreguoti kursą, kad būtų nutraukta šalies „perkrova“.
