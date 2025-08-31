Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

VSAT: Lietuvos pasienyje migrantų nefiksuota, o Lenkijoje jų apgręžta 114

2025-08-31 09:37 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-31 09:37

Pasieniečiai prie Lietuvos sienos su Baltarusija šeštadienį nefiksavo nė vieno neteisėtai sieną bandžiusio kirsti migranto, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

VSAT (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
48

0

Latvijos pasienyje praėjusią parą buvo apgręžta 12 neteisėtų migrantų, tuo metu Lenkijos pasienio pareigūnai penktadienį į šalį neįleido 114 tokių asmenų.

VSAT pristatė naujus orlaivius ir bepiločių orlaivių sistemas
FOTOGALERIJA. VSAT pristatė naujus orlaivius ir bepiločių orlaivių sistemas

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 1068.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24 tūkst. neteisėtų migrantų.

Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.

