Pasieniečiai aiškinsis, kaip plėsti dronų skrydžių atstumus, pirks žvalgybinę įrangą

Šie planai numatomi bendrame VSAT, Lenkijos Palenkės sienos bei Varmijos-Mozūrijos pasienio apsaugos rinktinių birželį prasidėjusiame projekte „Bendros iniciatyvos Lietuvos ir Lenkijos sienos apsaugos stiprinimui“.
Kaip žurnalistams ketvirtadienį teigė VSAT Sienos kontrolės organizavimo valdybos viršininkas Vytautas Ulevičius, pasieniečiai projekto lėšomis įsigis žvalgybiniams tikslams skirtą vaizdo ir garso įrangą, taip pat priemonių, leisiančių aptikti asmenis ir gyvūnus automobiliuose bei neteisėtiems migrantams gabenti skirtą 19 vietų mikroautobusą.
Anot VSAT Aviacijos valdybos viršininko Rolando Volskio, projekto rėmuose apie 50 Lietuvos pasieniečių su Lenkijos kolegomis taip pat dalyvaus mokymuose, kuriuose gilinsis į kriminalinės žvalgybos veiklas ir metodus, bendrų veiksmų koordinavimą.
„Mokymai yra unikalūs tuo, kad pareigūnai apmokomi pagal vienodus standartus, nes lenkai pagal vienokius standartus apmokomi, lietuviai – kitokius ir kai reikia dirbti bendrai, būna nesusikalbėjimų, nes vienas daro pagal savo taktiką, kitos šalies pareigūnas daro pagal savo taktiką“, – sakė pasienietis.
Pasak R. Volskio, taip pat siekiant praplėsti pasieniečių turimų bepiločių orlaivių galimybes bus atliekama mokslinė studija.
Joje bus siekiama išsiaiškinti, kaip reiktų išdėstyti mobilias antenas bei apsaugoti orlaivius nuo trikdžių, kad jie galėtų nuskristi didesnį atstumą.
„Bus atliekama mokslinė studija, siekiant pagerinti mūsų turimų bepiločių orlaivių galimybes, kad galėtų nuo konkretaus taško, tai yra nuo mūsų aviacijos valdybos bazės, esančios Paluknyje, nuskristi iki Lenkijos sienos, ten vykdyti patruliavimus, stebėti, keistis vaizdu ir duomenimis su mūsų kolegomis Lenkijoje“, – sakė pasienietis, pridurdamas, jog tokia technologija galės būti naudojama ir visoje šalyje.
„Šiai dienai institucijos yra labai apribotos dėl skrydžio nuotolio veikimo, nes galima, sakykim, ribotu atstumu skristi maksimum 60 kilometrų nuo valdymo taško į vieną spindulį į vieną pusę. Tai grubiai tariant, galim padengti stovėti vienam taške 120 kilometrų, 60 į vieną pusę, 60 į kitą pusę“, – teigė R. Volskis.
Projekto biudžetas siekia 2 mln. eurų, iš jų didžiąją dalį – 1,6 mln. eurų – finansuoja Europos Sąjunga.
