Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

VSAT pareigūnai pasienyje su Lenkija sustabdė penkis migrantus ir juos gabenusį ukrainietį

2025-08-21 16:45 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 16:45

Lietuvos pasieniečiai trečiadienio rytą prie pasienio su Lenkija sulaikė penkis neteisėtus migrantus ir juos gabenusį ukrainientį, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

VSAT. ELTA / Dainius Labutis

Lietuvos pasieniečiai trečiadienio rytą prie pasienio su Lenkija sulaikė penkis neteisėtus migrantus ir juos gabenusį ukrainientį, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

REKLAMA
0

Anot VSAT, Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai, vykdę neteisėtos migracijos prevenciją ir kontrolę, ties Mockų kaimu (Kalvarijos savivaldybėje), netoli Lietuvos–Lenkijos sienos, patikrinti sustabdė automobilį „Honda CRV“ ukrainietiškais registracijos numeriais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie vairo sėdėjo 39-erių Ukrainos pilietis, turintis laikiną leidimą gyventi Suomijoje. Automobilyje pareigūnai aptiko daug asmenų, kurių vienas buvo transporto priemonės bagažinėje.

REKLAMA
REKLAMA

„Vairuotojas iš Latvijos į Lenkijos pusę gabeno, kaip vėliau paaiškėjo, 21-erių, 23-ejų, 24-erių ir 29-erių dokumentų neturėjusius Bangladešo piliečius“, – nurodo VSAT.

REKLAMA

Negalutiniais duomenimis, migrantai iš savo šalies nukeliavo į Baltarusiją, iš kurios, neteisėtai perėję valstybės sieną, atsidūrė Latvijoje. Manoma, kad vedlio pagalba jie mėgino pasiekti vieną iš Vakarų Europos šalių.

Ukrainietį ir kartu vykusius keleivius VSAT pareigūnai sulaikė.

Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

REKLAMA
REKLAMA

Užsieniečius neteisėtai gabenęs Ukrainos pilietis uždarytas į vieno Varėnos pasienio rinktinės padalinio laikino sulaikymo patalpą. Tame pačiame padalinyje saugomas automobilis, čia laikinai apgyvendinti ir neteisėti migrantai. Vėliau, atlikus visus formalumus, jie turėtų būti perduoti Latvijos pasieniečiams.

Vairuotojui buvo paskirta kardomoji priemonė – suėmimas dviem mėnesiams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų