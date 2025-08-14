Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

VSAT: Vilniaus oro uoste sulaikytas iš Vokietijos už įstatymų pažeidimus grąžintas druskininkietis

2025-08-14 20:54 / šaltinis: ELTA
2025-08-14 20:54

Vilniaus oro uoste pasieniečiai sulaikė iš Vokietijos už įstatymų pažeidimus grąžintą Druskininkų gyventoją, praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba. 

VSAT (nuotr. Elta)

Vilniaus oro uoste pasieniečiai sulaikė iš Vokietijos už įstatymų pažeidimus grąžintą Druskininkų gyventoją, praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba. 

0

„Trečiadienį Vilniaus oro uoste dirbantys pasieniečiai, pagal turimą informaciją, patikrino reisu iš Frankfurto (Vokietija) atskridusio keleivio dokumentus. VSAT turimais duomenimis, vokiečiai 35-erių metų lietuvį išsiuntė iš savo šalies už joje padarytus įstatymų pažeidimus“, – rašoma tarnybos pranešime. 

Be to, pasieniečiai nustatė, kad prieš dvejus metus, 2023-ųjų rugsėjį, šio vyro paiešką paskelbė ir Kauno policija. Lietuvos teisėsaugos vyras ieškomas už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. 

Kaip praneša VSAT, vengdamas teisingumo, jis pasislėpė ir pabėgo iš Lietuvos. Griežčiausia bausmė, kuri jo laukia – laisvės apribojimas arba areštas.

VSAT pareigūnai jį sulaikė ir pristatė į Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės punkto tarnybines patalpas. Informavus paieškos iniciatorių, tą pačią dieną pasieniečiai sulaikytąjį perdavė Kauno policijos konvojui.

