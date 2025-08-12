Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pasieniečiai Klaipėdoje sulaikė trejus metus Jungtinėje Karalystėje ieškotą automobilį

2025-08-12 17:33 / šaltinis: ELTA
2025-08-12 17:33

Klaipėdos jūrų uoste pasieniečiai sulaikė Joniškio rajono gyventoją, keltu iš Švedijos atvykusį automobiliu, kuris Jungtinėje Karalystėje jau trejus metus yra ieškomas kaip vogtas, informavo Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienis (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

0

Anot VSAT, oirmadienį Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Uosto pasienio užkardos pareigūnai patikrino keltu iš Švedijos atplukdytą automobilį „Mercedes Benz G 55 AMG“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jungtinės Karalystės registracijos numeriais ženklintą transporto priemonę vairavo 30-metis Joniškio rajono gyventojas. Šiuo atveju nuolatinė dokumentų kontrolė vykstant Šengeno vidaus reisais nėra atliekama, tačiau pasieniečiai pagal rizikos vertinimus turi teisę pasirinktinai patikrinti bet kurį keleivį ar transporto priemonę.

VSAT pareigūnai, nuodugniai patikrinę automobilį, nustatė, kad jo identifikavimo numeris bei lipdukas, nurodantis transporto priemonės techninius parametrus, turi klastojimo požymių. 

„Patikrinus duomenų bazes nustatyta, kad 2004 metais pagaminta transporto priemonė nuo 2022 metų kaip pavogta yra ieškoma Jungtinėje Karalystėje“, – teigiama VSAT pranešime spaudai.

Dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą.

Už tokią nusikalstamą veiką Joniškio rajono gyventojui gresia bauda arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.

Po apklausos sulaikytasis paleistas, skyrus jam kardomąją priemonę – dokumento paėmimą. Ieškoma transporto priemonė saugoma VSAT Uosto pasienio užkardoje.

