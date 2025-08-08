Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų

Latvijos pasienyje ketvirtadienį apgręžti 53 migrantai, tuo metu Lenkijos pareigūnai trečiadienį neįleido 129 neteisėtai į šalį norėjusių patekti asmenų.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 990 neteisėtų migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.
Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
