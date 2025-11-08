 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vištienos troškinys iš Kotrynos Starkienės vaikystės: jo skoniui neabejingos jau kelios kartos

2025-11-08 08:52
Tikriausiai nėra brangesnių receptų už tuos, kuriuos perduodame iš kartos į kartą. Jie ypatingi ne tik skoniu, bet ir savo istorija. Vieną tokių išvysime ir šio šeštadienio TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Kotrynos burtai“. Laidos vedėja Kotryna Starkienė parodys vištienos troškinį, kurį jai gamindavo močiutė, o dabar ji ir pati jį ruošia savo vaikams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šį šeštadienį pasidalinsiu patiekalo receptu iš vaikystės. Gaminsiu troškinį su vištiena, žirneliais, morkomis ir bulvėmis. Kai buvau maža, man jį ruošė močiutė ir mama. O dabar tokį patį labai mėgsta ir mano dukros. Be to, pakeitus vos kelis ingredientus, galima paruošti ir dar vieną, visai kitokį, bet super sveiką troškinį“, – intriguoja ji.

O desertui – plaktas jogurtas su medumi ir riešutais. Anot Kotrynos, tai – gardėsis, kuris yra ne tik labai sveikas, bet ir labai skanus.

Deserto receptą išgirsite laidoje, o kaip pasigaminti K. Starkienės močiutės troškinį, ji atskleidžia jau dabar.

Vištienos troškinys

Ingredientai:

vištos krūtinėlė;

4 bulvės;

3 morkos;

kelios saujos šaldytų žirnelių;

puodelis sultinio;

keli šaukštai grietinės;

lauro lapai.

Gaminimo eiga

Krūtinėlę supjaustykite vieno kąsnio kvadratėliais ir apkepinkite juos alyvuogių aliejuje. Bulves ir morkas supjaustykite panašaus dydžio gabaliukais. Supjaustytas daržoves sudėkite į puodą su vištiena, užpilkite sultiniu, berkite druską, įdėkite lauro lapą ir palikite troškintis ant vidutinės kaitros. Kai bulvės suminkštės, suberkite žirnelius ir sudėkite grietinę. Viską gerai išmaišykite ir palikite troškintis dar kelioms minutėms. Skanaus!

„Kotrynos burtai“ – šeštadieniais, 10 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

