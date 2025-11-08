Vištienos troškinys iš Kotrynos Starkienės vaikystės: jo skoniui neabejingos jau kelios kartos

„Šį šeštadienį pasidalinsiu patiekalo receptu iš vaikystės. Gaminsiu troškinį su vištiena, žirneliais, morkomis ir bulvėmis. Kai buvau maža, man jį ruošė močiutė ir mama. O dabar tokį patį labai mėgsta ir mano dukros. Be to, pakeitus vos kelis ingredientus, galima paruošti ir dar vieną, visai kitokį, bet super sveiką troškinį“, – intriguoja ji.
O desertui – plaktas jogurtas su medumi ir riešutais. Anot Kotrynos, tai – gardėsis, kuris yra ne tik labai sveikas, bet ir labai skanus.
Deserto receptą išgirsite laidoje, o kaip pasigaminti K. Starkienės močiutės troškinį, ji atskleidžia jau dabar.
Vištienos troškinys
Ingredientai:
vištos krūtinėlė;
4 bulvės;
3 morkos;
kelios saujos šaldytų žirnelių;
puodelis sultinio;
keli šaukštai grietinės;
lauro lapai.
Gaminimo eiga
Krūtinėlę supjaustykite vieno kąsnio kvadratėliais ir apkepinkite juos alyvuogių aliejuje. Bulves ir morkas supjaustykite panašaus dydžio gabaliukais. Supjaustytas daržoves sudėkite į puodą su vištiena, užpilkite sultiniu, berkite druską, įdėkite lauro lapą ir palikite troškintis ant vidutinės kaitros. Kai bulvės suminkštės, suberkite žirnelius ir sudėkite grietinę. Viską gerai išmaišykite ir palikite troškintis dar kelioms minutėms. Skanaus!
