Tokių balandėlių dar nebūsite ragavę – kartosite vėl ir vėl

Moderniems balandėliams reikės:
- Kopūsto
- 1 kg maltos kiaulienos
- Didelio svogūno
- Kimchi kopūstų
- Druskos
- Maltų pipirų
Padažui reikės:
- Graikiško jogurto
- Šiek tiek grietinėlės
- Šviežių krapų
- Česnako
- Druskos
- Maltų pipirų
Gaminimo eiga:
Išpjaukite kopūsto kotą ir įdėkite jį į didelį puodą su verdančiu vandeniu. Kopūstą apvirkite ir išimkite, leiskite ataušti.
Jeigu naudojate kimchi, smulkiai juos supjaustykite ir sudėkite į maltą mėsa. Tuomet suberkite prieskonius, sudėkite stambia tarka sutarkuotą svogūną ir gerai išmaišykite.
Atskirkite kopūsto lapus. Jeigu jie sunkiai atsiskiria, įdėkite kopūstą atgal į verdantį vandenį. Išpjaukite arba šiek tiek padaužykite kočėlu kopūsto kietąją dalį. Vienoje kopūsto lapo pusėje įdėkite didelį šaukštą mėsos įdaro, jį suplokite ir paskirstykite per pusę lapo. Užlenkite lapą, sulyginkite kraštus.
Balandėlius kepkite sviesto ir aliejaus mišinyje. Apkepkite vieną pusę, tada apverskite ir apkepkite kitą pusę. Sumažinkite kaitrą ir palikite balandėlius kelioms minutėms troškintis. Patiekite su padažu.
Pagaminkite padažą. Krapus ir česnako skiltelę smulkiai sukapokite ir sudėkite į dubenį. Įdėkite jogurtą, grietinę, prieskonius ir viską labai gerai išmaišykite. Skanaus!
