Šis rudeninis pyragas abejingų nepaliks: sunaudokite namuose užsilikusius vaisius

Įdarui reikės:
- 1 kg slyvų
- 100 g cukraus
- 70 g miltų
- Šaukštelio cinamono
Tešlai reikės:
- 250 g miltų
- 50 g kukurūzų miltų
- 50 g cukraus
- 2 šaukštelių kepimo miltelių
- 180 g šalto sviesto
- 250 g grietinėlės 35 proc.
Gaminimo eiga:
Iš slyvų išpjauti kauliuką, slyvas suketvirčiuoti ir sudėti į sviestu išteptą kepimo indą. Sumaišyti cukrų, cinamoną ir šiek tiek miltų, šį mišinį užberti ant slyvų.
Pagaminti tešlą. Kvietinius miltus sumaišyti su kukurūzų miltais, sudėti cukrų, kepimo miltelius ir viską gerai išmaišyti.
Sviestą supjaustyti gabalėliais ir suberti į miltų mišinį, viską maišyti, suminkyti pirštais. Į tešlą supilti grietinėlę ir viską maišyti. Tešlą uždėti ant slyvų.
Pyragą kepti 180 laipsnių temperatūroje apie 50 minučių. Rekomenduojama orkaitės apačioje įdėti skardą, nes kepant slyvos gali tekėti per indo kraštus.
Daugiau patarimų išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Laidą „Kotrynos burtai“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 10 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Kotrynos burtai“.