Šis obuolių pyragas taps tikru rudens hitu: „Kepiau net keletą kartų“

Originalus receptas tikrai buvo be jokių šermukšnių ir be kardamono. Bet aš vis ieškojau tinkamo recepto, kur obuoliai ir kardamonas pyrage derėtų geriausiai. Kai iškepiau šį pyragą, cinamoną pakeisdama kardamonu, supratau, kad ir šermukšniai čia labai tiktų.
Pirmąjį kartą pyragą kepiau su šviežiais šermukšniais, tai gal truputį per daug jautėsi jų kartumas, nors man patiko. Vėliau jau naudojau šaldytus šermukšnius. Kartumas buvo vos juntamas ir jis suteikė šiam pyragui išskirtinumo. Gaila, bet visas nedideles šermukšnių atsargas jau sunaudojau. Bandysiu šermukšnių dar pasiieškoti ūkininkų turgeliuose.
O jūs jei turite šermukšnių, tai būtinai kepkite su jais. Jei ne – pyragas skanus ir be jų.
Kas dar patinka man šiame recepte, kad nenaudojami kepimo milteliai. Tai toks senas geras receptas, kai pyragas puikiai iškepa vien gerai išplakus kiaušinius.
Jums reikės
- 550 gr obuolių (supjaustytų gabaliukais),
- 125 gr miltų,
- 125 gr sviesto (kambario temperatūros),
- 125 gr cukraus,
- 1 a.š. vanilinio cukraus,
- 2 didelių arba 3 mažų kiaušinių,
- 1 a.š. malto kardamono (originaliame recepte cinamono),
- 60 gr šermukšnio uogų (galite dėti šviesias razinas).
Traškiam viršui reikės
- 75 gr labai šalto sviesto,
- 100 gr miltų,
- 25 gr migdolų miltų,
- 50 gr rudojo ar balto cukraus,
- 1 a.š. malto cinamono.
Kaip paruošti
Pirmiausia pasiruoškite pyragui traškų viršų, visus jam skirtus produktus sutrindami pirštais iki rupios smėlio konsistencijos. Kol ruošite pyragą, šiuos trupinius padėkite šaltai.
Obuolius galite nulupti, galite, jei odelė plonesnė ir nelupti. Juos supjaustykite 2-3 cm. kubeliais.
Kiaušinius labai gerai išplakite su cukrumi ir vaniliniu cukrumi. Masė turi ne tik padidėti, pabalti, bet plakant pasidaryti, kaip šilkinė.
Sudėkite sviestą ir gerai išplakite, kad jis pasiskirstytų tolygiai tarp kiaušinių plakinio. Suberkite miltus ir išmaišykite, kad neliktų tešloje sausų miltų.
Į kepimo formą ištieskite kepimo popierių ir supilkite į ją tešlą.
Ant jos tolygiai užberkite obuolius ir šermukšnių uogas.
Viršų užberkite ankščiau paruoštais trupiniais.
Pyragą kepkite 180C temperatūroje 1 val. ir 15 min.
Pyragą galime pateikti su ledais, vaniliniu kremo padažu. Bet man jis skanus be jokių priedų.