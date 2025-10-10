Atrado tobulą bulvių kugelio receptą: naudoja 1 slaptą ingredientą

„Tobulas. Varškė čia vos juntama, suteikia tokį malonų poskonį“, – taip šį receptą apibūdina tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorė Ingrida.
Porcijos 4. Užtruksite apie 1 val.
Jums reikės:
- 15 bulvių;
- 250 g varškės;
- 2 kiaušiniai;
- 1 svogūnas;
- Žiupsnis juodųjų pipirų;
- Druskos pagal skonį;
- Šlakelis aliejaus;
- 200 ml pieno.
Kaip paruošti
Bulves nuskutame, nuplauname ir sutarkuojame. Svogūną taip pat sutarkuojame. Į bulvių masę įmaišome varškę, mušame kiaušinius, beriame druskos ir pipirų. pieną pakaitiname prikaistuvyje iki virimo ir supilame ant bulvių masės.
Gerai išmaišome. Man patinka kugelyje užplikyti bulves su karštu pienu, tada plokštainis gaunasi lipnus ir minkštas. Kepimo formą patepame aliejumi. Supilame bulvių masę.
Dedame kepti į įkaitintą iki 180 laipsnių orkaitę 40 min. Kugelį valgome su spirgučių padažu arba grietine.