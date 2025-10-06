Ši rūkytos žuvies mišrainė taps tikru hitu: receptą užsirašykite iš karto

Šį kartą aprašysiu paprastą, greitai paruošiamą ir skanią mišrainę. O kadangi ją galima sumaišyti ir su majonezu, ir su aliejumi tai abu variantus – jau aprašiau. Matote, kaip greitai. Ji taip greitai ir ruošiama.
Jums reikės:
- karšto rūkymo žuvies (man skaniausia su ešeriu, bet nieko ir su jūros lydeka),
- 1 svogūno galvutė,
- 1 obuolys,
- konservuotų žirnelių,
- 5 pipirų mišinio,
- svogūno laiškų, krapų,
- aliejaus arba majonezo.
Pakepkite susmulkintą svogūną ant aliejaus, kol truputį pagels. Palikite atvėsti. Išdarinėkite rūkytą žuvį, plėšykite ją gabalėliais ir dėkite į salotinę. Suberkite žirnelius (be skysčio), sudėkite kubeliais supjaustytą obuolį ir kepintus svogūnus.
Supjaustykite svogūno laiškus, krapus ir taip pat sudėkite į salotinę. Paskaninkite pipirais. Druskos į šias salotas tikrai nereikia, nes žuvis dažnai būna ir taip sūroka. O dabar, jau jums rinktis su kuo šiandiena norite jas valgyti – su majonezu ar aliejumi?
Jei salotas gaminsite su majonezu, stenkitės nepilti likusio nuo kepintų svogūnų aliejaus. Skanaus!