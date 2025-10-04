Labai skanus ir sotus bulvių pyragas su grybais: išbandyti rudens sezonu – būtina

Bulvių ir grybų pyragui reikės:
- Maždaug kilogramo virtų bulvių
- 800 gr voveraičių
- Nedidelio poro
- 200 gr grietinės
- Kiaušinio
- Šaukštelio garstyčių
- Šviežių žolelių (šalavijų, čiobrelių)
Gaminimo eiga:
Keptuvę ar kepimo indą ištepkite aliejumi. Į vidų dėkite virtas bulves ir delnu jas sutraiškykite. Iš traiškytų bulvių suformuokite pyrago pagrindą, padarykite kraštus.
Pašlakstykite alyvuogių aliejumi ir pašaukite į orkaitę įkaitintą iki 200 laipsnių temperatūros. Kepkite, kol gražiai apskrus.
Kol kepa bulvinis pagrindas, paruoškite pyrago įdarą. Porą supjaustykite ir pakepinkite aliejuje ar svieste, į tą pačią keptuvę sudėkite nuvalytas voveraites ir troškinkite, kol jos sukris ir taps minkštos. Visą susidariusį vandenį nuo voveraičių nupilkite.
Dubenyje išplakite kiaušinį, grietinę ir garstyčias. Sukapokite žoleles ir sudėkite į padažą. Ištroškintas voveraites suberkite į paruoštą padažą, gerai išmaišykite ir supilkite ant bulvinio pagrindo. Pyragą įdėkite į orkaitę ir kepkite kol įdaras sutvirtės, tai gali užtrukti apie 20–30 min.
