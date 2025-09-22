Šį vištienos troškinį daugelis vadina legendiniu: atskleidė geriausią receptą

2-3 asmenims reikės:
- 1 vištos krūtinėlės,
- 2 bulvių,
- 2 morkų,
- 1 svogūno,
- 1 mažo indelio konservuotų žirnelių,
- lydyto sviesto ar aliejaus,
- 2- 4 v.š. grietinės (geriausia riebi) ar 1/2 stiklinės grietinėlės,
- krapų,
- pipirų, druskos.
Svogūną smulkiai supjaustykite ir pakepkite su lydytu sviestu. Kai pakeis spalvą, sudėkite griežinėliais supjaustytą vištos krūtinėlę. Apkepkite ją iš visų pusių ir sudėkite kubeliais pjaustytas bulves ir morkas.
Įpilkite šiek tiek verdančio vandens, įberkite druskos, pipirų ir uždengę dangčiu ištroškinkite. Kai bulvės ir morkos bus minkštos – suberkite žirnelius (žinoma, be skysčio), krapus ir įdėkite grietinės arba įpilkite grietinėlės.
Užvirinkite ir viskas paruošta.