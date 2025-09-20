Paragavęs patiekalų šioje Lietuvos kavinėje kaip reikiant nustebo: padavėjos žodžiai išdavė tiesą

Manau, jaunimas žino, o vyresnio amžiaus skaitytojai gal prisimins frazę „apšilimas“ prieš naktinį klubą arba diskoteką.
O tiems, kas tokios frazės nėra girdėjęs, trumpai paaiškinsiu, apie ką ji.
Naktiniai klubai gal ir atsidaro anksčiau, bet į juos žmonės pradeda rinktis tik po 23:00 valandos, o iki tos valandos jaunimas laiko veltui neleidžia, pas kažką „plote“ susirenka vienai, kitai gėrimo taurei, kiti „įsimeta“ į barus ne tik gėrimų paskanauti, bet ir pavalgyti.
Mano kompanija yra iš tų, kurie kiekvieną savaitgalį į naktinius klubus nevaikšto, bet kartą per mėnesį pažvanginti kaulais, skambant disko muzikai šokių aikštelėje, neatsisako.
Tad eilinis toks penktadienis ir apšilimui pasirinktas baras „Cape Šiaurinis“, Klaipėdoje.
Apžvalgos autorius: Riebus Katinas, riebuskatinas.lt.
Apžvalga
Vietą, kurioje prisėdame prieš naktinį klubą, dažniausiai pasirenkame su lokacija miesto senamiestyje, tai darome tikslingai tam, kad kiek apšilus būtų galima iki naktinio klubo nueiti pėsčiomis.
Tad „Cape Šiaurinis“, įsikūręs „Senojoje perkėloje“, tam puikiai tinka.
Patiekalų pasirinkimas meniu nedidelis, bet kažką užkąsti ar rimčiau pavalgyti tikrai išsirinksite.
Aišku, cepelinų ir vėdarų mėgėjai čia liks nevalgę. Lietuviškų patiekalų čia nerasite, bet už tai jame esančių patiekalų pagalba pakeliausite po platų pasaulį.
Meniu apžvalga
Mūsų kompanija aptardama meniu padarė išvadą, kad to, kuris sudarė meniu, laimingas skaičius – 9, nes beveiki visų užkandžių ta pati kaina – 9 €.
Atėjusio priimti užsakymą padavėjo pasiteiravau, ką skanaus jis mums galėtų pasiūlyti iš užkandžių, nes karštus kaip ir išsirinkome patys, o jis su tokia užtikrinta intonacija išdrožė frazę, jog pas juos viskas skanu, kad tą jo išsakytą mintį sumaniau patikrinti.
Nors ir buvome septyniese, bet visų užkandžių neužsakiau, o tie, kuriuos užsakėme, buvo taip pat rekomenduoti tą vakarą mus aptarnavusio padavėjo.
Nealkoholinis kokteilis „Virgin Mojito“ – 9,00 €
Kaip supratote iš nealkoholinio kokteilio kainos, tą vakarą skaičius 9 mus lydėjo ne tik užsakant užkandžius, bet jis buvo paplitęs ir tarp gėrimų kainų.
Skumbrės užtepėlė – 9,00 €
Dažniausiai maitinimo įstaigos iš užtepėlių siūlo antienos paštetą, tad, pamatęs „Cape Šiaurinis“ meniu skumbrės užtepėlę, susigundžiau pabandyti.
Įdomus derinys, ypač puikiai derantis su šviežiais agurkais, kas užtepėlei suteikia gaivumo.
Babaganoush užtepėlė su duonele – 9,00 €
Tiems, kam pavadinimas „Babaganoush“ asocijuojasi su raganomis ar dar kažkuo, o su šiuo patiekalu susiduriate pirmą kartą, pasakysiu, kad tai labai populiari arabų užtepėlė, kurioje pagrindiniu smuiku groja baklažanai.
Ir nebūtina būti veganu, kad pamėgti šį patiekalą, pakanka mėgti daržoves.
Vitello tonato – 11,00 €
„Vitello tonato“, manau, geriausia, ką galima padaryti užkandžiams iš veršienos. Tai patiekalas, kuris pirmiausia išgaruoja nuo stalo.
Kalmarų žiedai su degintų česnakų padažu – 9,00 €
Kalmarai buvo labai skanūs, tad net buvau sumąstęs paprašyti tešlos recepto, bet po tokios gausos užkandžių ta mintis kažkur pasimetė.
Vištienos juostelės sweet chilli padažas – 9,00 €
Vištienos juostelės atsirado damų dėka, nes jos, neužsakiusios pagrindinių patiekalų, užkandžių užsakymą papildė vištienos juostelėmis.
Tigrinės krevetės, chorizo dešra, pico de gallo, duonelė – 11 €
Didžiausią įspūdį paliko tigrinės krevetės, gavosi gal įdomus derinys kartu su chorizo dešra.
Vištienos sparneliai, gochujang glazūra, mėlynojo pelėsinio sūrio padažas – 9,00 €
Liūdniausi iš užkandžių buvo sparneliai. Intensyvų „gochujang“ padažą puikiai amortizavo mėlynojo pelėsio sūrio padažas.
Problema buvo mažuose sparneliuose, kurie kepant kiek labiau išsausėjo. Tad perkant žaliavą barui siūlyčiau pasiieškoti kito tiekėjo, su rimtesnio dydžio sparneliais.
Sutiksiu su kiekvienu, kuris rašys, kad jums užtektų ir užkandžių. Mums jų irgi užteko ir dar net visų po kažkiek liko, bet man, kaip žmogui, užsukusiam į paveikslų galeriją, pamatyti kelis paveikslus nepakanka – norisi pamatyti visą ekspoziciją.
Žinoma, su maistu tai padaryti sunkiau, bet dar kelis pagrindinius patiekalus savo kompaniją man pavyko įkalbėti užsisakyti.
Jautienos burgeris – 15,00 €
Užsakant jautienos burgerį, padavėjas atsiklausė, ar jį patiekti su kiaušiniu, ar be. Tad jei užsimanysite ir jūs paskanauti čia mėsainį, nepamirškite, kad galite rinktis – su kiaušiniu ar be jo.
Tacos su krevetėmis, guacamole, mango salsa, ridikėlis – 11,00 €
Kaip ir minėjau teksto pradžioje, čia cepelinų nerasite, bet po pasaulį pakeliausite. Tacos su krevetėmis jus tikrai perkels į Meksiką, tuo net neabejokite, nes bilietą prie lėktuvo durų jums įteiks teisingai pagaminta guacamole.
Vilkešeris, jaunos bulvytės, chimichiuri, grill daržovės – 20,00 €
Aišku, kad didžiausią pagrindinį patiekalą išsirinkau aš. Neperkepto, sultingo vilkešerio su gausybe pagardų aš suvalgiau gal kokį ketvirtadalį, jeigu ne mažiau, nes užkandžiai, kuriais buvome nukrovę du stalus, pilve vietos didesniam vilkešerio kiekiui nepaliko.
Patiko prie vilkešerio patiektos prancūziškos bulvytės, taip skaniai gardintos prieskoniais, kad dar iki dabar jas prisiminęs ryju seiles…
Apibendrinimas
Reziumuoju. Nepagalvokite, kad aš nemėgstu cepelinų ar kitų lietuviškų patiekalų. Mėgstu ir gan dažnai juos valgau, bet pasaulyje yra tiek skirtingų virtuvių, kurios kiekviename patiekalo kąsnyje neša kažkokią paslaptį, kurią kramtydamas bandai įminti – kokie ingredientai buvo naudoti, kaip jie vienas kitą papildo arba užgožia.
Džiaugiuos, kad kažkas iš kompanijos pasiūlė penktadienio vakaro pradžiai pasirinkti „Cape Šiaurinis“.
Tai buvo puiki gurmaniška vakarienė, kurioje buvo tik vienas patiekalas, kuriam turėjau priekaištų, bet tai man nesutrukdė barą „Cape Šiaurinis“ įvertinti 5/5.
Cape Šiaurinis
Danės g. 1, Klaipėda
