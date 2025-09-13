Apsilankę išgirtoje Lietuvos pajūrio vietoje liko nusivylę: „Skrandžio darbą sustabdė visai likusiai dienai“

Man, asmeniškai, daugiausia prisiminimų susiję su „HBH“, įsikūrusia šalia Palangos.
Čia, kol vaikai dar buvo maži, atvažiuodavome kasmet. Žvelgdamas į didžiulę lauko terasą pamenu, kaip vaikai bumseno krepšinio kamuolį, kurį vėliau bandė damesti iki krepšio.
Bėgo metai, vaikai augo ir mūsų apsilankymai „HBH“ darėsi vis retesni. Jei neklystu, paskutinį kartą čia lankėmės prieš 4 metus.
Ir, žinokit, prabėgus kelioms vasaroms, čia lyg niekas nepasikeitę.
Tas pats ąsotis, pilantis vandenį į baseiniuką, kurio dugną padengusios monetos, sumestos žmonių su viltimi tapti laimingesniais.
Ažvalga
Bet nepamenu, kada vasaros metu „HBH“ teko matyti tokį didelį skaičių tuščių stalų su užverstomis kėdėmis.
Kur eilė prie įėjimo? Arba kur už nugaros valgantiems stovintys tik atėję ir laukiantys, kada atsilaisvins staliukas?
Manau, kad prie stalų kėdės užverstos specialiai, taip bandant svečius susodinti mažesniame plote, kad tie nepasklistų po milžinišką terasą, taip apsunkindami padavėjų darbą, bet tie stalai su užverstomis kėdėmis terasai jaukumo tikrai nesuteikia.
Meniu pasirinkimas
Meniu jei ir keitėsi kažkas, tai tik kainos. Jos, kaip ir visur, kilo. Patiekalų pasirinkimas išlikęs milžiniškas.
Nori lietuviškų patiekalų – prašom, nori grilio – taip pat pasiūla nemaža.
Prieš pradėdamas pasakoti apie maistą, noriu paminėti čia dirbančius padavėjus.
Šiemet, kaip niekad, visos maitinimo įstaigos jaučia didžiulį stygių profesionalių padavėjų.
Stebėdamas „HBH“ terasoje dirbančius padavėjus galiu teigti drąsiai, kad šios maitinimo įstaigos šios problemos nekamuoja.
Mūsų stalelį aptarnavęs vaikinas sukosi puikiai, be tradicinių „grybaujantiems“ padavėjams kliurkų.
Karšta duona – 6,90 €
Komentaruose galite parašyti savo pasipiktinimus dėl keptos duonos su sūriu kainos, bet aš, matyt, jau prie tokių kainų pripratau, nes nebepamenu, kur už duoną su sūriu teko mokėti mažiau 6 €.
„HBH“ legendinė kepta duona su sūriu ir jų gira yra vien tai, dėl ko verta čia užsukti.
Šaltibarščiai – 5,50 €
Asmeniškai man skaniausi yra tiršti šaltibarščiai, į kuriuos įsmeigtas šaukštas stovėtų nevirsdamas ant šono, o kažkas mėgsta skystesnius ir tam specialiai šaltibarščius skiedžia vandeniu.
„HBH“ šaltibarščius gaminę išgavo aukso viduriuką. Jie nei per tiršti, nei per skysti, su tokia malonia rūgštele ir su tradiciškai virta bulve, o ne gruzdintuvėje apkepta virta.
Kepsnys „Jo“ – 14,90 €
Nepavyko įminti mįslės, ką reiškia šio vištienos kepsnio pavadinimas – „Jo“. Gal jums, mieli skaitytojai, tai pavyks padaryti? Lauksiu jūsų minčių šia tema komentaruose.
Manau kepsnį „Jo“ taip pat drąsiai būtų buvę galima pavadinti ir „Mano“ arba „Jos“.
Pavadinimas buvo vienintelis, prie ko aš galėjau prisikabinti, aptariant sūnaus valgytą kepsnį. Sultinga vištienos filė su sūrio paniruote, švelniu padažiuku ir gruzdintomis bulvytėmis, su morkyčių ir kopūstukų garnyru, puikus patiekalas, kurį valgytų ne tik mažieji „HBH“ svečiai, bet galėtų pasimėgauti ir suaugę.
Kepsnys „Viską matau“ – 14,90 €
Kepnys „Viską matau“ mūsų stalą pasiekė su viena „pamušta“ akimi.
Kiauliena buvo sūroka, druskos ryškiai dedant persistengta.
Gal ta druska prisidėjo ir prie to, kad kepant mėsa dar labiau išsausėjo.
Motulės švelnumas – 15,00 €
Kepsnio pavadinimas – „Motulės švelnumas“ nieko bendro su švelnumu neturėjo, nebent motulės švelnumas prasideda tada, kai su prisvilusia keptuve jums užmeta motulė per galvą.
Vištienos paviršius turėjo kitų kepsnių padegusių prieskonių poskonį, kurie greičiausiai liko ant grilio grotelių, iškepus prieš tai keptus kepsnius, o vėliau švariai nenuvalius grotelių buvo sudėti vištienos gabaliukai.
Kartu patiekta bulvių mišrainė turėjo savyje keistą rūgštelę, kuri gadino skonį, todėl Katinienė, tik paskanavusi bulvių mišrainės, jos nevalgė.
Apibendrinimas
Reziumuoju. Apie teksto pradžioje minėtus sentimentus galvoju ir dabar rašydamas vertinimą.
Jei nebūtume užsakę grilio patiekalų, o kažką iš bulvių patiekalų ar kažką panašaus į sūnaus valgytą kepsnį su paniruote, tai visko gali būti, kad vertinęs „HBH“ būčiau 5 / 5, nes pirmi 3 patiekalai paliko gerą įspūdį.
Bet grilio patiekalai ne tik sugadino nuomonę, bet ir Katinienės skrandžio darbą sustabdė visai likusiai dienai. Tad tik 3 / 5.
Ir panašių skundų dėl „HBH“ grilio patiekalų sulaukiu ir iš Riebaus katino skaitytojų.
„HBH“ meniu platus ir jei vadovai išims iš meniu silpniausią grandį – „grill patiekalus“, jie greičiausiai iš to tik išloš.
Grilius tikrai ne jūsų stiprioji pusė. Net abejoju, ar su tokiom mažom vištienos ar kiaulienos mėsos išeigomis ir tokiais plonais gabaliukais, kažkuo galėtų svečius nustebinti ir kiečiausi grilio meistrai. Tad grilio pozicijoje būtini pakeitimai.
Ir pabaigai – apie „HBH“ žvėrinčių.
Kai mano vaikai dar buvo maži, jei neklystu, įėjimas pas vištų ir ožkų bei triušių buvo nemokamas, o dabar – 5 €.
Aš bilietus parduodančio jaunuolio klausiau: „Kokius jie čia žvėris laiko? Gal kokius liūtus, dramblius ar žirafas?“
Jei neklystu, iš žvėris atitinkančios grupės jis paminėjo tik lamas, o visa kita – tai ką galite pamatyti nuvykę į kaimą pas senelius, kurie dar augina gyvulius.
O jei norėsite „HBH“ žvėrinčiuje pamaitinti „žvėrelius“, galėsite čia įsigyti daržovių kibiriuką, kurių didžiausio (3 kg) kaina 4 €. Nuo kada morkų ar kopūstų kilogramas kainuoja 1,5 €?
Tiesa, ponius jūsų vaikai dar gali paglostyti nemokamai…
Video apžvalga:
„HBH Palanga“
Liepų g. 23, Žibininkai, Kretingos raj.
