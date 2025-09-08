Atskleidė skaniausios kiaušinienės receptą: kartosite tikrai ne kartą

Porcija 1. Užtruksite apie 15 min. Reikės: 2 kiaušiniai; 100 ml pieno; žiupsnis česnakinės druskos; žiupsnis juodųjų pipirų; 1 v. š. krapų smulkintų; 3 pievagrybiai; gabalėlis paprikos; 1 Kale kopūsto lapas; 30 g sviesto; šlakelis alyvuogių aliejaus.
Omleto su daržovėmis ir pievagrybiais receptas
Kiaušinius kartu su pienu, druska, pipirais ir krapais išplakame iki vientisos masės. Šį kartą prisiminiau, kad tam reikalui turiu greitkratį, tad viską viens – du ir sukračiau.
Papriką supjausčiau nedideliais gabalėliais, pievagrybius riekelėmis, kale kopūstą taip pat pasmulkinau prieš tai pašalinus visas stambias gyslas nuo lapkočio.
Keptuvėje ištirpinau sviestą, supyliau aliejų, sudėjau paprikos ir pievagrybių gabalėlius. Pakepinau keletą min. Tada sudėjau kale kopūsto lapus ir užpyliau kiaušinių – pieno plakiniu. Kepiau uždengus keptuvę dangčiu ant silpnos kaitros apie min. Išjungus kaitrą dar leidau omletui keletą min. pastovėti ir sutvirtėti.