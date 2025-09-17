Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Šiukštu nedėkite šio maisto į mikrobangų krosnelę: padarys daugiau žalos nei naudos

2025-09-17 07:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 07:45

Turbūt visiems yra pasitaikę atvejų, kai pasigaminus maistą ir pusę jo suvalgius dar pusė keptuvės lieka. Tokiais atvejais ne vienas likusį maistą sudeda į šaldytuvą, o vėliau šildo mikrobangų krosnelėje. Vis tik yra tam tikrų maisto produktų, kurių šildyti nevertėtų.

Mikrobangų krosnelė (nuotr. Shutterstock.com)

Turbūt visiems yra pasitaikę atvejų, kai pasigaminus maistą ir pusę jo suvalgius dar pusė keptuvės lieka. Tokiais atvejais ne vienas likusį maistą sudeda į šaldytuvą, o vėliau šildo mikrobangų krosnelėje. Vis tik yra tam tikrų maisto produktų, kurių šildyti nevertėtų.

REKLAMA
1

Kai kurių maisto produktų nerekomenduojama šildyti mikrobangų krosnelėje.

Ko geriau nedėti į mikrobangų krosnelę?

Yra keletas maisto produktų, kuriuos geriau mesti į šiukšliadėžę, jei jų lieka, nes jų šildymas gali netgi turėti neigiamos įtakos jūsų savijautai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

1. Bulvių šildymas yra prasta mintis nes ant jų esančios bakterijos C botulinum gali sukelti apsinuodijimą maistu. Bakterijos neišnyksta panaudojant karštį, jų tik padaugėja.

REKLAMA
REKLAMA

2. Jei turite virtos vištienos likučių, kitą dieną turėtumėte valgyti šaltą arba labai lėtai pašildyti žemoje temperatūroje. Baltymai vištienoje pasikeičia, jei jos temperatūra staiga pasikeičia perkėlus ją iš šaldytuvo vėsos į mikrobangų krosnelę.

REKLAMA

3. Ryžius šildyti yra rizikinga, nes ryžiai gali būti bakterijų veisimosi vieta. Ko tikrai neturėtumėte daryti, tai palikti ryžių kambario temperatūroje. Jeigu prireikė šildyti ryžius, tiesiog ištraukite juos iš šaldytuvo ir įdėkite tiesiai į mikrobangų krosnelę. Dar geriau: tiesiog suvalgykite juos vienu kartu arba išmeskite likučius.

4. Salierų galite rasti daugybėje sriubų, tačiau jei turite sriubos likučių, geriausia salierą išimti. Salieruose yra nitratų, kurie kaitinami virsta nitritais. Nitritai yra toksiški ir, be kita ko, yra susiję su širdies ligomis.

5. Geriausia kiaušinius valgyti iškart po jų paruošimo (arba vėliau valgyti šaltus) arba išmesti. Juos pašildžius, gali išsiskirti toksinai, kurie tikrai gali pakenkti jūsų organizmui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų