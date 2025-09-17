Šiukštu nedėkite šio maisto į mikrobangų krosnelę: padarys daugiau žalos nei naudos

Kai kurių maisto produktų nerekomenduojama šildyti mikrobangų krosnelėje.
Ko geriau nedėti į mikrobangų krosnelę?
Yra keletas maisto produktų, kuriuos geriau mesti į šiukšliadėžę, jei jų lieka, nes jų šildymas gali netgi turėti neigiamos įtakos jūsų savijautai.
1. Bulvių šildymas yra prasta mintis nes ant jų esančios bakterijos C botulinum gali sukelti apsinuodijimą maistu. Bakterijos neišnyksta panaudojant karštį, jų tik padaugėja.
2. Jei turite virtos vištienos likučių, kitą dieną turėtumėte valgyti šaltą arba labai lėtai pašildyti žemoje temperatūroje. Baltymai vištienoje pasikeičia, jei jos temperatūra staiga pasikeičia perkėlus ją iš šaldytuvo vėsos į mikrobangų krosnelę.
3. Ryžius šildyti yra rizikinga, nes ryžiai gali būti bakterijų veisimosi vieta. Ko tikrai neturėtumėte daryti, tai palikti ryžių kambario temperatūroje. Jeigu prireikė šildyti ryžius, tiesiog ištraukite juos iš šaldytuvo ir įdėkite tiesiai į mikrobangų krosnelę. Dar geriau: tiesiog suvalgykite juos vienu kartu arba išmeskite likučius.
4. Salierų galite rasti daugybėje sriubų, tačiau jei turite sriubos likučių, geriausia salierą išimti. Salieruose yra nitratų, kurie kaitinami virsta nitritais. Nitritai yra toksiški ir, be kita ko, yra susiję su širdies ligomis.
5. Geriausia kiaušinius valgyti iškart po jų paruošimo (arba vėliau valgyti šaltus) arba išmesti. Juos pašildžius, gali išsiskirti toksinai, kurie tikrai gali pakenkti jūsų organizmui.
