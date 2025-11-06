Vilnojos ežero pakrantę Sudervėje siūloma paversti poilsio zona

„Šiuo metu pakrantė nėra pritaikyta rekreacijai – trūksta infrastruktūros, paplūdimys nėra tinkamas laisvalaikiui, o rytinė pakrantės teritorija bei paplūdimio prieigos išlieka apleistos“, – pranešime teigia Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius.
Skelbiama, kad projekto metu ketinama sukurti laisvai prieinamą viešąją erdvę. Jos įrengimo metu, anot savivaldybės, planuojama atsižvelgti į aplinkosaugos, socialinius, ekonominius ir kultūrinius aspektus. Taip pat būtų siekiama išsaugoti gamtą, saikingai naudojant jos išteklius.
Preliminari projekto vertė siekia apie 0,8 mln. eurų, iš kurių iki 680 tūkst. eurų numatoma padengti ES paramos lėšomis, o likusios išlaidos būtų finansuojamos iš savivaldybės biudžeto. Taip pat savivaldybė teigia planuojanti padengti netinkamas finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti būtinas išlaidas.
Savivaldybė nurodo, kad ežero pakrantės sutvarkymo projektas šiuo metu yra pradiniame etape, todėl konkrečių sprendinių dar nėra. Numatoma, kad teritorijos atnaujinimo darbai truktų kelerius metus.
