 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilnojos ežero pakrantę Sudervėje siūloma paversti poilsio zona

2025-11-06 16:47 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 16:47

Vilniaus rajono savivaldybės taryboje svarstoma Sudervėje esančią Vilnojos ežero pietrytinės pakrantės teritoriją paversti daugiafunkcine žaliąja infrastruktūra, tinkama pasyviam ir aktyviam poilsiui.

Vilniaus rajono savivaldybė. ELTA / Dainius Labutis

Vilniaus rajono savivaldybės taryboje svarstoma Sudervėje esančią Vilnojos ežero pietrytinės pakrantės teritoriją paversti daugiafunkcine žaliąja infrastruktūra, tinkama pasyviam ir aktyviam poilsiui.

REKLAMA
1

„Šiuo metu pakrantė nėra pritaikyta rekreacijai – trūksta infrastruktūros, paplūdimys nėra tinkamas laisvalaikiui, o rytinė pakrantės teritorija bei paplūdimio prieigos išlieka apleistos“, – pranešime teigia Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skelbiama, kad projekto metu ketinama sukurti laisvai prieinamą viešąją erdvę. Jos įrengimo metu, anot savivaldybės, planuojama atsižvelgti į aplinkosaugos, socialinius, ekonominius ir kultūrinius aspektus. Taip pat būtų siekiama išsaugoti gamtą, saikingai naudojant jos išteklius.

REKLAMA
REKLAMA

Preliminari projekto vertė siekia apie 0,8 mln. eurų, iš kurių iki 680 tūkst. eurų numatoma padengti ES paramos lėšomis, o likusios išlaidos būtų finansuojamos iš savivaldybės biudžeto. Taip pat savivaldybė teigia planuojanti padengti netinkamas finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti būtinas išlaidas.

Savivaldybė nurodo, kad ežero pakrantės sutvarkymo projektas šiuo metu yra pradiniame etape, todėl konkrečių sprendinių dar nėra. Numatoma, kad teritorijos atnaujinimo darbai truktų kelerius metus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų