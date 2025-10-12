Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Riešėje norima įrengti „FIFA Arena“ futbolo aikštelę

2025-10-12 12:21 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-12 12:21

Vilniaus rajone, Riešėje, planuojama įrengti vieną pirmųjų Lietuvoje projekto „FIFA Arena“ futbolo aikštelių, pranešė vietos savivaldybė.

Futbolo kamuolys. (nuotr. SCANPIX)

Skelbiama, kad Vilniaus rajono savivaldybė tapo viena pirmųjų Lietuvoje, kuriai buvo pasiūlyta dalyvauti tarptautinės futbolo organizacijos (FIFA) iniciatyvoje, Lietuvoje vykdomoje bendradarbiaujant su Lietuvos futbolo federacija (LFF). 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Naujoji aikštelė sudarys dar daugiau galimybių mūsų bendruomenei aktyviai leisti laiką bei tobulėti šioje sporto šakoje“, – pranešime teigia Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius. 

Anot savivaldybės, Riešėje įrengta moderni, daugiau nei 800 kv. metrų ploto sporto erdvė su dirbtine futbolo danga taps svarbia sporto infrastruktūros dalimi visai bendruomenei.

Pagal pasirašytą sutartį, LFF perduos Vilniaus rajono savivaldybei būtiną įrangą 40 metrų ilgio ir 20 metrų pločio aikštelei įrengti – modernią dirbtinės žolės dangą, vartų stulpus, apsauginius tinklus, reklaminius bortus bei vartelius. 

Vilniaus rajono savivaldybė skirs apie 45 tūkst. eurų aikštės pagrindui įrengti. Projektą planuojama įgyvendinti iki šių metų pabaigos.

