Jokiu būdu nedėkite šių produktų į šaldymo kamerą: gali baigtis liūdnai

Valstybinės maisto ir veterinarijos (VMVT) specialistai sutiko papasakoti apie tai, kokie produktai yra tinkami šaldymui, o kuriuos verčiau vartoti šviežius.
Pasak jų, nors šaldymas – tai viena geriausių ir tinkamiausių maisto produktų išsaugojimo būdų, vis tik ne visą maistą galime taip išsaugoti.
Šaldymo nauda
VMVT specialistai teigė, kad šaldymas gali užtikrinti, kad ilgą laiką produktas išlaikys savo skonį, spalvą, kvapą, o taip pat ir maistinę vertę, vitaminus, fermentus.
Pasak jų, maistas gali išlaikyti savo maistinę vertę, nes užšaldymas gali sustabdyti daugelį natūralių skilimo procesų. Vis tik jie pridūrė, kad kai kuriuose produktuose gali sumažėti tam tikrų vitaminų, tarkime, vitamino C, kiekis.
„Šviežias maistas visada yra laikomas sveikiausiu pasirinkimu, tačiau šaldytas maistas gali būti gera alternatyva.
Svarbu, kad užšaldymo ir laikymo sąlygos būtų tinkamos, kad būtų išlaikytos maisto produktų maistinės vertės“, – pabrėžė jie.
Specialistai patarė atkreipti dėmesį į tokias detales, kaip maisto užšaldymo būdą, jo apdorojimą prieš užšaldymą, mat kai kurie produktai gali būti apdorojami terminiais būdais ar turėti papildomų priedų, paveikiančių jų maistinę vertę.
Taip pat jie pabrėžė, kad svarbu atšildžius maistą jį suvartoti per rekomenduojamą laiką, nes per ilgesnį laikymą gali būti prarasta maisto kokybė.
„Rekomenduojama maistą šaldyti tokiomis porcijomis, atsižvelgiant į planuojamą per kartą suvartoti maisto kiekį. Pakartotinai užšaldyti jau atšilusį maistą – negalima“, – aiškino jie.
Kaip tinkamai užšaldyti maistą?
Pasiteiravus VMVT specialistų, kaip tinkamai užšaldyti maistą, jie pasidalijo savo atsakymu. Pasak jų, svarbiausia yra parinkti tinkamą temperatūrą.
„Maisto produktų užšaldymas vykdomas esant -18°C ir žemesnėje temperatūroje.
Jeigu tokia žema temperatūra išlaikoma visą maisto produktų saugojimo laiką (t. y. temperatūros trumpalaikis svyravimas neviršys leidžiamų +/-3°C paklaidos), tikėtina, kad užšaldyti maisto produktai ilgai išliks ir kokybiški, ir saugūs“, – sakė jie.
Specialistai pridėjo, kad taip pat labai naudinga ant šaldomų maisto produktų palikti etiketes, žyminčias, kada maistas buvo užšaldytas.
Jie aiškino, kad taip yra kur kas lengviau atsirinkti, koks maistas šaldymo kameroje yra tinkamas vartojimui, o koks ne.
„Šaldomus maisto produktus svarbu tinkamai supakuoti. Kokybiška pakuotė, skirta maisto produktams šaldyti, tinkamai apsaugo užšaldytą maisto produktą nuo produkto ląsteles žalojančio, struktūrą ardančio šalčio poveikio.
Geriausiai tiktų užšaldyti jau iš anksto paruoštus, nuplautus ir nusausintus, supakuotus maisto produktus arba juos tam tikromis porcijomis sudėti į sandarias uždaras dėžutes“, – sakė jie.
Taip pat VMVT specialistai pridūrė, kad kokybė ir maisto šviežumas dar priklauso nuo produktų, skirtų užšaldymui, šviežumo ir kokybės.
Ką galima šaldyti ir per kiek laiko suvartoti?
Dar vienas klausimas, aptartas pokalbio metu, buvo galimi šaldyti produktai ir jų suvartojimo terminas.
Specialistai aiškino, kad galima šaldyti šiuos produktus: mėsą, uogas bei žuvį.
„Šaldytų maisto produktų galiojimo terminas priklauso nuo produkto rūšies ir šaldymo įrangos.
Šaldytus maisto produktus galima laikyti ilgai, tačiau kuo ilgiau laikomas šaldiklyje maisto produktas, tuo labiau nukenčia jo kokybė“, – pabrėžė jie.
Dėl to specialistai paaiškino, kad, pavyzdžiui, šaldytos uogos turėtų būti suvartojamos per sezoną. Terminas 6-8 mėnesiai nuo užšaldymo.
Tuo tarpu šaldyta mėsa ir žuvis yra saugi vartoti, jeigu bus užšaldyta iki gamintojo nurodyto galiojimo termino.
Jie pridėjo, kad mėsa ir žuvis yra saugi vartoti per šiuos nurodytus terminus:
- 9 mėn. – paukštienos dalys;
- 12 mėn. – visa paukštienos skerdenėlė;
- 3-4 mėn. – paukštienos subproduktai;
- 4-12 mėn. – kitos rūšies išpjaustyta mėsa;
- 3-4 mėn. – smulkinta mėsa;
- 8-12 mėn. – laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsa.
- Jeigu planuojama šaldyti žuvį, ją rekomenduojamą šaldyti jau išvalytą ir siūloma laikyti iki 4 mėn. baltą žuvį, iki 2 mėn. riebią žuvį.
Ko negalima šaldyti?
Galiausiai, VMVT specialistai paaiškino, kokių produktų šaldymo kameroje šaldyti negalima, siekiant pratęsti jų galiojimo terminą.
Nors, anot jų, beveik visus produktus šaldyti galima, yra kelios grupės, su kuriomis to daryti nerekomenduojama.
„Kai kurių produktų užšaldyti visgi nerekomenduojama, nes po atšildymo pasikeičia juslinės savybės“, – priežastį nurodė jie.
O pasiteiravus apie pačius produktus, specialistai nurodė: „Nerekomenduojama užšaldyti padažų, majonezo, grietinės, salotų ir kt. grupių produktų, taip pat konservų, kiaušinių su lukštu.“
