Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Atskleidė, kodėl kyla noras valgyti naktimis: kiti mano neteisingai

2025-09-02 07:45 / šaltinis: valstietis.lt
2025-09-02 07:45

Dietologė paaiškina, kodėl vakare norisi užkasti ir kaip atskirti tikrą alkį nuo noro tiesiog pavalgyti „dėl malonumo“. Naktinis noras valgyti ne visada reiškia tikrą alkį. Dietologė, daktarė Emily Liming paaiškina, kaip atskirti fiziologinį maisto poreikį, emocinį maitinimąsi ir norą „pasimėgauti“, kad būtų galima išvengti žalingų užkandžių ir kontroliuoti apetitą.

Šaldytuvas, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)

Dietologė paaiškina, kodėl vakare norisi užkasti ir kaip atskirti tikrą alkį nuo noro tiesiog pavalgyti „dėl malonumo“. Naktinis noras valgyti ne visada reiškia tikrą alkį. Dietologė, daktarė Emily Liming paaiškina, kaip atskirti fiziologinį maisto poreikį, emocinį maitinimąsi ir norą „pasimėgauti“, kad būtų galima išvengti žalingų užkandžių ir kontroliuoti apetitą.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai rašo leidinys „Daily Mail“.

Jūs stovite prie šaldytuvo 22:00 val. ir svarstote, ką užkąsti. Bet ar jūs tikrai alkanas?

Daugelis iš mūsų maistą imame automatiškai, galbūt iš įpročio, arba dėl to, kad maistas atrodo ar kvepia pernelyg apetitingai, arba dėl psichologinio komforto.

REKLAMA
REKLAMA

Remiantis 2018 m. Mental Health Foundation apklausos duomenimis, beveik pusė suaugusiųjų Jungtinėje Karalystėje (46 proc.) nurodė, kad valgė daugiau dėl streso.

REKLAMA

Gebėjimas atskirti tikrą maisto poreikį nuo impulsų, kuriuos sukelia emocijos ar įprotis, padeda išvengti žalingų mitybos įpročių susiformavimo.

Yra keletas pagrindinių požymių, į kuriuos verta atkreipti dėmesį. Naudokite šį vadovą, kad suprastumėte, kada organizmui tikrai reikia maisto, o kada jis prašo visai ko kito.

Tikrasis alkis

Tikrasis alkis yra susijęs su skrandžio signalais, hormonais ir energijos atsargų būkle – visa tai perduoda smegenims signalus apie būtinybę valgyti.

REKLAMA
REKLAMA

Šis jausmas stiprėja palaipsniui. Tikrojo alkio simptomai: burbulavimas skrandyje (dėl skrandžio raumenų susitraukimų, kurie stumia orą ir virškinimo sultis), energijos sumažėjimas ir sunkumai susikaupti.

Taip pat gali atsirasti „hangry“ – reiškinys, kai žmogus tampa dirglus dėl maisto poreikio.

Kai kraujyje sumažėja cukraus lygis, smegenys gauna mažiau degalų stresui valdyti, nuotaikai reguliuoti ir savikontrolei.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Žemas cukraus lygis stimuliuoja streso hormonų, pvz., adrenalino, gamybą.

Nereikia kovoti su tikruoju alkio jausmu. Žmonės, kurie praktikuoja „suvokiamą mitybą“ (sąmoningą porcijų ribojimą), dažniau griebiasi maisto streso metu arba matydami patrauklų maistą, parodė dideli 2022 m. „British Journal of Health Psychology“ tyrimai.

REKLAMA

Nereikėtų pernelyg atidėlioti valgio: fizinis alkis keičia maisto pasirinkimo prioritetus į greitus energijos šaltinius, o ghrelino hormono lygis pakyla, stimuliuodamas smegenų atlygio centrus, todėl kaloringi produktai atrodo ypač patrauklūs.

Emocinis maitinimasis

Jis susijęs su emocijomis, o ne su fiziniu poreikiu. Dažnai atsiranda staiga, kai žmogus patiria stresą, yra pavargęs, nuobodžiauja ar yra per daug apkrautas.

REKLAMA

Toks maitinimasis retai suteikia sotumo jausmą, nes kūnui reikia poilsio ar emocinės paramos.

2019 m. „Scientific Reports“ tyrimai parodė, kad emocingai besimaitinantys žmonės valgė mažesnes pagrindines porcijas, bet dažniau užkandžiauja, likdami alkani tarp valgymų.

„Skonio“ alkis

Kai po pietų norisi deserto – tai ne tikras alkis, o noras valgyti dėl maisto skonio, kvapo ar išvaizdos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Apetito neuronai gali persijungti į „deserto režimą“, net jei organizmas yra sotus.

Tai evoliuciškai suprantama: saldus maistas buvo energetiškai tankus ir retas, todėl smegenys jam teikia pirmenybę.

Visiškas saldumynų vengimas, atvirkščiai, gali sustiprinti norą. Rekomenduojama derinti „desertinį“ maistą su sveikesnėmis alternatyvomis: šokoladą su uogomis arba traškučius su riešutais.

2019 m. tyrimai parodė, kad dehidratavę žmonės jaučia troškulį, o ne padidėjusį apetitą. Alkį ir troškulį kontroliuoja skirtingos smegenų sistemos. Jei jaučiate alkį, greičiausiai jūsų kūnui reikia maisto, o ne skysčių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų