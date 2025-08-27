Šie produktai didina tikimybę susirgti vėžiu: atsisakykite jų kuo greičiau

Mitybos specialistas dr. Artūras Sujeta įvardijo, kokie produktai turėtų būti vartojami saikingai arba visai išbraukiami iš raciono, jei rūpinatės ilgalaike sveikata.
Perdirbtas maistas – rizika, apie kurią kalbama jau seniai
Vienas pavojingiausių šiuolaikinio žmogaus mitybos aspektų, pasak mitybos eksperto – stipriai perdirbto maisto vartojimas.
Čipsai, greitasis maistas, užkandžiai, prisotinti dažiklių, skonio stipriklių bei transriebalų – visa tai prisideda prie organizme vykstančių uždegiminių procesų, kurie ilgainiui gali išsivystyti į piktybinius darinius.
„Žinoma, net jeigu vartojame sveikatai labiau palankų maistą, bet geriame daug alkoholio ar daug cukraus sudėtyje turinčių gėrimų – onkologinių ligų rizika išlieka padidėjusi“, – perspėja mitybos specialistas.
Taip pat, pasak A. Sujetos, vienas lengviausių kelių link onkologijos yra nutukimas, taigi jį skatinantis maistas – taip pat pavojingas, net jei savyje ir neturi kancerogeninių savybių.
Raudonos mėsos – su saiku
Ko gero esate girdėję kalbų, kad raudona mėsa gali sukelti vėžį. Anot specialisto, tame yra tiesos, tačiau atsisakyti jos visam laikui tikrai nebūtina.
Anot A. Sujetos, kur kas svarbiau, nei tiesiog atsisakyti raudonos mėsos, yra nepamiršti kartu su ja valgyti pakankamai daržovių, vaisių bei uogų, kuriose daug skaidulų:
„Jei žmogus vartoja per daug maisto, kuriame nėra pakankamai nevirškinamų skaidulų, smarkiai padidėja rizika susirgti žarnyno, ypač storosios žarnos vėžiu.
Raudona mėsa nėra savaime „blogas“ produktas – ji vertinga dėl geležies ir baltymų. Tačiau dažnas jos vartojimas, ypač jei mėsa kepta aukštoje temperatūroje, rūkyta ar stipriai sūdyta, siejama su padidėjusia storosios žarnos vėžio rizika.“
Sintetiniai saldikliai kelia abejonių ekspertams
Nors jau buvo minėta, kad reikėtų vengti pernelyg daug cukraus savyje turinčio maisto, A. Sujeta siūlo susimąstyti ir dėl sintetinių saldiklių:
„Dabar jau yra manoma, kad visų rūšių sintetinių saldiklių vartojimas gali būti susijęs su padidinta krūties vėžio rizika.“
Pasak mitybos eksperto, neseniai atlikti apžvalginiai tyrimai rodo, jog tam tikri sintetiniai saldikliai iš tiesų gali būti susiję su vėžio atsiradimu.
Nors šie tyrimai dar neįrodo tiesioginio priežastinio ryšio, vis dėlto specialistai siūlo elgtis atsargiai ir nepiktnaudžiauti cukraus pakaitalais, ypač sintetinės kilmės.
Kol kas mokslas vis dar ieško tikslaus atsakymo, tačiau prevencijos principas – vengti perteklinio vartojimo – lieka svarbus.
Stebėtina rizika, apie kurią tikrai nepagalvotumėte
Nors tai gali pasirodyti netikėta, tačiau per karšto maisto ar gėrimų vartojimas taip pat gali prisidėti prie vėžinių procesų vystymosi, ypač stemplėje ir gerklėje.
Pasak mitybos eksperto, norint suprasti, kaip veikia šis fenomenas, pirmiausia svarbu suprasti, kas iš tiesų yra vėžys:
„Jei turite kokį nors lėtinį uždegimą, pavyzdžiui, refliuksą, kuris nuolatos dirgina gerklę ir yra negydomas, jūsų onkologinių ligų rizika smarkiai padidėja. Lygiai tas pats vyksta, jei mėgstate gerti labai karštus gėrimus.“
Specialistas aiškina, jog labai aukšta temperatūra pažeidžia gleivinę, sudaro mikroįtrūkimus, kurie laikui bėgant gali sukelti lėtinius uždegimus. Šie, savo ruožtu, padidina onkologinių ligų tikimybę.
Jei dažnai jaučiate sunkumą ar skausmą ryjant – verta sunerimti ir pasikonsultuoti su gydytoju, nes šis nekaltai atrodantis simptomas gali turėti itin rimtą priežastį.
„Aišku, jei kartais mėgstate atsigerti karštos kavos – tai dar nereiškia, kad jums nutiks kažkas baisaus“, – ramina A. Sujeta.
Jo teigimu, rizika kyla tuomet, kai tai daroma be saiko, o temperatūros – labai aukštos.
Pelėsis – nematomas nuodas
Ko gero visi gerai žinome, jog nevalia valgyti pelėsio paveiktų maisto produktų. Vis dėlto, mitybos ekspertas perspėja, jog pelėsio požymių dažnai galime net nepamatyti plika akimi.
„Jei mėgstate užkandžiauti riešutais, spragėsiais ar panašiais sausais užkandžiais – atkreipkite dėmesį į tai, kur juos laikote.
Dažnai tamsiuose stalčiuose bei spintelėse, kur laikomas maistas, dėl drėgmės įsiveisia pelėsis, kurio ant savo užkandžių galite nė nepajausti“, – pasakoja ekspertas.
Anot jo, pelėsis, nors ir nematomas ir nejaučiamas, yra labai pavojingas sveikatai ir taip pat padidina kepenų vėžio riziką.
Galutinis patarimas – daugiau sąmoningumo
Vėžio išsivystymą lemia daugybė veiksnių, tačiau mityba – vienas iš tų, kuriuos galime kontroliuoti.
Reguliarus, subalansuotas maitinimasis, kuo mažiau perdirbtų produktų, daugiau augalinės kilmės maisto ir atsargumas su sintetinėmis medžiagomis – tai pagrindinės gairės, kurias rekomenduoja laikytis tiek ekspertai, tiek šiuolaikinė medicina.
