Sauliaus Skambino ir jo mylimosios Živilės laukia naujas etapas: „Jaudinamės“

Dukros laukia naujas etapas
Jau visai netrukus, rugsėjo 1-ąją, Sauliaus ir Živilės dukra Mila žengs į mokyklą, kur lankys prieš mokyklinę klasę.
„Milai prasidės naujas gyvenimo etapas. Nusprendėme, kad prieš mokyklinę klasę ji lankys mokykloje. Manau, kad tengeriau paruošia vaikus, stipriau paruošia. Mokina ne tik žaisti, bet ir suole sėdėti. Jau į pirmą klasę ateis susikaupę, nusiteikę, išsižaidę ir pasiruošę mokytis. Todėl nusprendėme, kad Mila prieš mokyklinę klasę lankys mokykloje, o ne darželyje“, – atskleidė pašnekovė.
Pasak Živilės, nerimauja ne tik Mila, bet ir ji pati: „Jaudinamės ir mes, ir Mila. Jau jaučiasi jauduliukas. Ir man neramu, kokie metai laukia. Jau suvokiu, kad vaikas auga, darosi vis didesnė. Jau baigiasi žaidimai, darželiai. Prasideda rimtesnis etapas – mokykla. Reikės kantrybės visiems, bus ir kitoks ritmas. Ir laukiame, ir neramu, bet kartu jaučiame ir džiugesį.“
Nors kiek neramu dėl naujo etapo, dukra labai laukia, kada pagaliau žengs per mokyklos slenkstį.
„Pati Mila labai nori į mokyklą, laukia. Baigusi darželį iš karto pasakė, kad nori į mokyklą. Sakė, kad nebenori likti darželyje. Namuose irgi dažnai mokyklą žaidžiame, darome visokias užduotėles. Tikrai labai laukia naujo etapo. Džiaugiuosi, kad jaučia tokį entuziazmą, tikiuosi, kad jis toks ir liks“, – kalbėjo Živilė.
Pasiruošimas mokyklai ir kainos
Nors rugsėjis jau ant nosies, Sauliaus ir Živilės šeima dar ne viską suspėjo nupirkti mokyklai – tam yra svarbi priežastis.
„Nelabai intensyviai ruošėmės mokyklai dar. Yra keletas daiktų, kuriuos nupirkome, bet pagrindinių dalykų dar neišsirinkome. Turėjome įtemptą vasarą, nuolat darbuose... Važiuosime pirkti kuprinę kartu su dukra. Pirksime tokią, kokios ji norės. Kalceliarines prekes rinksis taip pat ji pati. Manau, kad ji turi gerai jaustis eidama į mokyklą, todėl jai bus daug smagiau turėti tokius daiktus, kuriuos pati išsirinko“, – tarė moteris.
Pasiteiravus, kodėl tik vėliau pirks visas reikiamas prekes į mokyklą, Živilė šypteli: „Mum tai irgi nauja, todėl laukiu, kada mokytoja pasakys, ką reikia turėti mokslo metams. Nežinau, ką turi turėti prieš mokyklinukė. Lauksime mokytojos nurodymų. Ruošimės kartu su mokytojos žinia.“
Baigdama pokalbį apie pasiruošimą mokyklai, Živilė atskleidė, kad mokyklinių prekių kainos – nemažos.
„Bet aš jau prabėgu parduotuvėje ir pažiūriu kainas. Tikrai kainuoja ir nemažai suruošti vaiką į mokyklą. Ypatingai pirmiems metams, nes vaikai nieko dar neturi ir reikia viską supirkti nuo pagrindų. Nusistebėjau net tų paprasčiausių pieštukų kainomis. Geresnių prekių kainos tikrai neadekvačios, bet žiūrėsime viską proto ribose. Tikrai neišlaidausime“, – kalbėjo ji.
