„Grupės 2“ narys Karolis tėčiui surengė neeilinė staigmeną: nesulaikė ašarų

Naujienų portalui tv3.lt Karolis Akulavičius atvirai papasakojo apie tėčiui surengtą bernvakarį bei laukiamą kelionę.
Tėčiui surengė bernvakarį
Neseniai Karolis savo tėčiui surengė nepamirštamą šventę: „Mano žmona organizavo mergvakarį, o aš – bernvakarį. Tai buvo skirta tėvų 39-osioms vestuvių metinėms, kurios vyks rugsėjo 27 d. Kitais metais jie švęs 40 metų sukaktį. Sugalvojome tokią smagią idėją – surengti jiems simbolinį bernvakarį ir mergvakarį.“
K. Akulavičius tėčiui įteikė ir nepamirštamą dovaną, kurią prisimins visą gyvenimą.
„Diena buvo tobula. Pradėjome nuo pirmos užduotėlės – tatuiruotės. Norėjau, kad tėčiui būtų nupiešta kažkas su begalybės ir meilės simboliais. Nežinojau, kaip jis sureaguos, bet priėmė tai labai šiltai. Apsiverkė. Sakė, kad tai – tobuliausia dovana. Tatuiruotę pasirinko pats – labai graži, su AA raidėmis (Arūnas ir Aušra). Tikras meilės ženklas“, – šyptelėjo jis.
Kiek vėliau jų laukė dar daugiau pramogų: „Vėliau vykome į dažasvydį. Ten buvome pirmą kartą, labai gerą laiką turėjome su eksrtymu, šaudymais, mėlynėmis ir su pakaušiu prakirstu nuo kulkos. Vakare lenktyniavome su kartingais – nuėmėme visą stresą ir jaudulį. Po visko grįžome į tėvų sodybą ir atšventėme. Stalas buvo nukrautas vaišėmis, visi dalijomės dienos įspūdžiais. Iki šiol dar kalbame, kaip buvo smagu, visi tokie laimingi. Dieną pradėjome 9 val. ryto, o baigėme 2 val. nakties.“
Pasiteiravus, ar šventės metu patyrė kokių kuriozinių situacijų, dainininkas šyptelėjo, kad viskas praėjo puikiai.
„Jokių iššūkių nekilo – viskas pavyko labai sklandžiai. Mūsų kelionę lydėjo „Šiaulių limuzinai“, kurie tikrai paliko įspūdį – viskas buvo aukščiausio lygio: nuo atidarytų durų iki sustojimų“, – teigė jis.
Tėvai – pavyzdys ir laukiama kelionė
Trijų vaikų tėtis Karolis šiltai atsiliepė apie savo mamą bei tėtį, kurie jam – it mokytojai.
„Man tėvai visą gyvenimą buvo pavyzdys. Iš jų mokiausi, o tas pamokas dabar perduodu savo šeimai – vaikams ir žmonai. Labai fainai“, – teigė pašnekovas.
Baigdamas pokalbį apie surengtą bernvakarį bei laukiamą šventę, Karolis atskleidė, kokie tolimesni vestuvių planai: „Vestuvės (t. y. jų 39-osios metinės) bus švenčiamos rugsėjo 27 d. Jos prasidės 11 val. ryto toje pačioje vietoje, kur jie ir tuokėsi. Dalyvaus apie 40 žmonių – patys artimiausi draugai ir giminaičiai. Po šventės, tą patį vakarą, visi daugiau nei 40 svečių išskrendame švęsti į Turkiją. Ten ilsėsimės ir toliau švęsime.“
