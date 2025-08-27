Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

„Grupės 2“ narys Karolis tėčiui surengė neeilinė staigmeną: nesulaikė ašarų

2025-08-27 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-27 17:25

Visai neseniai dainininkas Karolis Akulavičius surengė nepamirštamą bernavarį savo tėčiui Arūnui, kuris rugsėjo pabaigoje dar kartą atšoks savo vestuves.

Visai neseniai dainininkas Karolis Akulavičius surengė nepamirštamą bernavarį savo tėčiui Arūnui, kuris rugsėjo pabaigoje dar kartą atšoks savo vestuves.

REKLAMA
3

Naujienų portalui tv3.lt Karolis Akulavičius atvirai papasakojo apie tėčiui surengtą bernvakarį bei laukiamą kelionę.

Karolis Akulavičius tėčiui surengė bernvakarį
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karolis Akulavičius tėčiui surengė bernvakarį

Tėčiui surengė bernvakarį

Neseniai Karolis savo tėčiui surengė nepamirštamą šventę: „Mano žmona organizavo mergvakarį, o aš – bernvakarį. Tai buvo skirta tėvų 39-osioms vestuvių metinėms, kurios vyks rugsėjo 27 d. Kitais metais jie švęs 40 metų sukaktį. Sugalvojome tokią smagią idėją – surengti jiems simbolinį bernvakarį ir mergvakarį.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

K. Akulavičius tėčiui įteikė ir nepamirštamą dovaną, kurią prisimins visą gyvenimą.

„Diena buvo tobula. Pradėjome nuo pirmos užduotėlės – tatuiruotės. Norėjau, kad tėčiui būtų nupiešta kažkas su begalybės ir meilės simboliais. Nežinojau, kaip jis sureaguos, bet priėmė tai labai šiltai. Apsiverkė. Sakė, kad tai – tobuliausia dovana. Tatuiruotę pasirinko pats – labai graži, su AA raidėmis (Arūnas ir Aušra). Tikras meilės ženklas“, – šyptelėjo jis.

REKLAMA
REKLAMA

Kiek vėliau jų laukė dar daugiau pramogų: „Vėliau vykome į dažasvydį. Ten buvome pirmą kartą, labai gerą laiką turėjome su eksrtymu, šaudymais, mėlynėmis ir su pakaušiu prakirstu nuo kulkos. Vakare lenktyniavome su kartingais – nuėmėme visą stresą ir jaudulį. Po visko grįžome į tėvų sodybą ir atšventėme. Stalas buvo nukrautas vaišėmis, visi dalijomės dienos įspūdžiais. Iki šiol dar kalbame, kaip buvo smagu, visi tokie laimingi. Dieną pradėjome 9 val. ryto, o baigėme 2 val. nakties.“

REKLAMA

Pasiteiravus, ar šventės metu patyrė kokių kuriozinių situacijų, dainininkas šyptelėjo, kad viskas praėjo puikiai.

„Jokių iššūkių nekilo – viskas pavyko labai sklandžiai. Mūsų kelionę lydėjo „Šiaulių limuzinai“, kurie tikrai paliko įspūdį – viskas buvo aukščiausio lygio: nuo atidarytų durų iki sustojimų“, – teigė jis.

Tėvai – pavyzdys ir laukiama kelionė

Trijų vaikų tėtis Karolis šiltai atsiliepė apie savo mamą bei tėtį, kurie jam – it mokytojai.

REKLAMA
REKLAMA

„Man tėvai visą gyvenimą buvo pavyzdys. Iš jų mokiausi, o tas pamokas dabar perduodu savo šeimai – vaikams ir žmonai. Labai fainai“, – teigė pašnekovas.

Baigdamas pokalbį apie surengtą bernvakarį bei laukiamą šventę, Karolis atskleidė, kokie tolimesni vestuvių planai: „Vestuvės (t. y. jų 39-osios metinės) bus švenčiamos rugsėjo 27 d. Jos prasidės 11 val. ryto toje pačioje vietoje, kur jie ir tuokėsi. Dalyvaus apie 40 žmonių – patys artimiausi draugai ir giminaičiai. Po šventės, tą patį vakarą, visi daugiau nei 40 svečių išskrendame švęsti į Turkiją. Ten ilsėsimės ir toliau švęsime.“

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų