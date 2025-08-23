„Grupės 2“ narys Karolis Akulavičius su žmona Ingrida švenčia ypatingą progą: „Mes gera komanda“

Karolis Akulavičius, „Grupės 2“ narys, rugpjūčio 23 dieną švenčia vestuvių metines. Pora susituokusi jau 11 metų. Vyras džiugią naujieną paskelbė savo socialiniuose tinkluose ir sutiko ja pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Kartu skaičiuoja jau beveik du dešimtmečius
Nors pora, kaip vyras ir žmona pora skaičiuoja jau 11-ąsias vestuvių metines, tačiau bendrai per gyvenimą pora kartu jau yra beveik du dešimtmečius – 17 metų.
Karolis socialiniuose tinkluose pasidalinęs džiugia žinia, rašo:
„Plieninės. 11-osios mūsų su Ingrida vestuvių metinės! Nors kartu augam 17 metų... Taip ir einam per gyvenimą kaip plienas su pozityvu – numušdami negatyvą. Mes gera komanda ir nesvarbu – tai gyvenimas ar žaidimas, jei čia yra skirtumų“.
