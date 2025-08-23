Kalendorius
Rugpjūčio 23 d., šeštadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

„Grupės 2“ narys Karolis Akulavičius su žmona Ingrida švenčia ypatingą progą: „Mes gera komanda“

2025-08-23 13:37 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-23 13:37

„Grupės 2“ narys Karolis Akulavičius su žmona Ingrida švenčia ypatingą progą – 11-ąsias vestuvių metines. Skyrė jautrius žodžius.

Karolis Akulavičius (Nuotr. asmeninio albumo)
7

„Grupės 2“ narys Karolis Akulavičius su žmona Ingrida švenčia ypatingą progą – 11-ąsias vestuvių metines. Skyrė jautrius žodžius.

REKLAMA
0

Karolis Akulavičius, „Grupės 2“ narys, rugpjūčio 23 dieną švenčia vestuvių metines. Pora susituokusi jau 11 metų. Vyras džiugią naujieną paskelbė savo socialiniuose tinkluose ir sutiko ja pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karolis Akulavičius su šeima
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karolis Akulavičius su šeima

Kartu skaičiuoja jau beveik du dešimtmečius

Nors pora, kaip vyras ir žmona pora skaičiuoja jau 11-ąsias vestuvių metines, tačiau bendrai per gyvenimą pora kartu jau yra beveik du dešimtmečius – 17 metų.

REKLAMA
REKLAMA

Karolis socialiniuose tinkluose pasidalinęs džiugia žinia, rašo:

„Plieninės. 11-osios mūsų su Ingrida vestuvių metinės! Nors kartu augam 17 metų... Taip ir einam per gyvenimą kaip plienas su pozityvu – numušdami negatyvą. Mes gera komanda ir nesvarbu – tai gyvenimas ar žaidimas, jei čia yra skirtumų“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų