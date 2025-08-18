Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Šarūnas Jasikevičius su žmona Anna atostogauja Karibuose: demonstruoja dailius įvaizdžius

2025-08-18 18:58
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-18 18:58

Šarūnas Jasikevičius su žmona Anna šiuo metu atostogauja Karibuose, Šv. Bartolomėjaus saloje ir kvapą gniaužiančiais vaizdais dalinasi savo socialiniuose tinkluose. Šį kartą pora pademonstravo nepriekaištingus, atostogomis alsuojančius įvaizdžius.

Šarūnas Jasikevičius ir Anna Douka-Jasikevičius (Nuotr. @saras_jasikevicius)
6

Šarūnas Jasikevičius kartu su žmona Anna Douka-Jasikevičius, šiuo metu saulėtas vasaros dienas leidžia kitame žemyne – Karibuose, Šv. Bartolomėjaus saloje. Pora iš atostogų dalinasi nepaprastai gražiais vaizdais, kurie atrodo it iš kino filmo, tačiau šį kartą pademonstravo nepriekaištingus ir atostogomis alsuojančius įvaizdžius.

Pademonstravo įvaizdžius

Pora Karibuose pademonstravo dailius įvaizdžius, kurie itin tinka atostogoms. Vienoje nuotraukų Šarūnas dėvi marškinius su gėlėmis, šviesiai rudas kelnes, o šalia stovinti Anna dėvi dailią ir kūno linijas išryškinančią suknelę, o tarpusavio deriniai dera šalia. 

Kitoje nuotraukoje galima pastebėti Šarūno kostiumėlį, kurį sudaro šortai ir marškiniai, o Anna vilki šviesiai mėlynos spalvos suknelę, po kuria matosi juodas maudymosi kostiumėlis. Tokia apranga puikus pasirinkimas paplūdimiui, šalia kurio įėjimo pora ir pozuoja.

 

Į viršų