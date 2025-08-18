Šarūnas Jasikevičius su žmona Anna atostogauja Karibuose: demonstruoja dailius įvaizdžius

Šarūnas Jasikevičius kartu su žmona Anna Douka-Jasikevičius, šiuo metu saulėtas vasaros dienas leidžia kitame žemyne – Karibuose, Šv. Bartolomėjaus saloje. Pora iš atostogų dalinasi nepaprastai gražiais vaizdais, kurie atrodo it iš kino filmo, tačiau šį kartą pademonstravo nepriekaištingus ir atostogomis alsuojančius įvaizdžius.
Pademonstravo įvaizdžius
Pora Karibuose pademonstravo dailius įvaizdžius, kurie itin tinka atostogoms. Vienoje nuotraukų Šarūnas dėvi marškinius su gėlėmis, šviesiai rudas kelnes, o šalia stovinti Anna dėvi dailią ir kūno linijas išryškinančią suknelę, o tarpusavio deriniai dera šalia.
Kitoje nuotraukoje galima pastebėti Šarūno kostiumėlį, kurį sudaro šortai ir marškiniai, o Anna vilki šviesiai mėlynos spalvos suknelę, po kuria matosi juodas maudymosi kostiumėlis. Tokia apranga puikus pasirinkimas paplūdimiui, šalia kurio įėjimo pora ir pozuoja.
