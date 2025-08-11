Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Broliai Maciai po 12 metų pertraukos atvyko į krepšinio varžybas: jiems tai – istorinė diena

2025-08-11 12:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-11 12:25

Greičiausiai vieni karščiausių sporto fanų Lietuvoje yra krepšinio fanai. Vieni karščiausių „Žalgirio“ krepšinio klubo fanų yra broliai Nauris ir Normundas Maciai, kurie po 12 metų vėl grįžo stebėti rungtynių, tačiau kur jie buvo visą tą laiką?

Broliai Maciai (BNS nuotr.)
14

0

Broliai Maciai, Nauris ir Normundas, yra vieni karščiausių „Žalgirio“ krepšinio klubo fanų, kurie varžybose negalėjo dalyvauti kiek ilgiau nei dešimtmetį, tačiau jie buvo pastebėti paskutinėse krepšinio varžybose, apsirengę su krepšinio atributika.

Priežastis, kodėl jų varžybose negalėjo būti ilgiau nei dešimtmetį

Broliai varžybose negalėjo dalyvauti ilgą laiką, nes 2013-aisiais metais, įvykus konfliktui tarp Kauno „Žalgirio“ ir Madrido „Real“ komandų, vienas iš brolių susiriejo su priešininkų komandos krepšininku ir jam trenkė į veido sritį, o tada broliai buvo sulaikyti policijos, kur buvo panaudotas ir elektrošokas.

Vėliau krepšinio gerbėjai, broliai Maciai visą situaciją aiškinosi teisme.

Primename, jog 2023-aisiais metais vyko teismas, kur broliai dvyniai pelnė pirmąją pergalę.

Entuziastingai nusiteikę ir „Žalgirio“ atributika pasidabinę dvyniai Normundas ir Nauris Maciai žengė į Kauno apylinkės teismą. Prabėgus dešimčiai metų jie per teismą bandė patekti į „Kauno arenos“ valdomus pastatus, stebėti mylimos komandos „Žalgirio“ varžybų ir kitų renginių. Dabar dvyniai švenčia pirmą pergalę.

„Atsakovės vykdoma pagrindinė veikla yra viešųjų paslaugų teikimas ir atsisakymas įleisti į patalpas negali būti grindžiamas sankcijos taikymu ieškovams. Teismas nustatė, kad nebuvo atliekamas joks patikrinimas prieš įleidžiant į patalpas, užtikrinant arenos saugumą“, – sakė Kauno apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Granickas.

Broliai džiaugiasi santūriai ir svarsto, kuo galės mėgautis arenoje.

