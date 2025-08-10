Sekmadienį Lietuvos rinktinė pasitiks Sakartvelo iššūkį

Rungtynes taip pat kviečiama stebėti internetu.
Praėjusią savaitę kontrolinių rungtynių ciklą pradėjusi Lietuvos rinktinė jau turi dvi pergales – tiek prieš Estiją, tiek ir prieš Turkiją.
„Manau, kad mes sportavome stipriau negu jie. Greičiau bėgome, geriau gynėmės, geriau pataikėme ir išpildėme tai, ką norėjome išpildyti“, – priežastis, dėl kurių pavyko nugalėti Turkiją, vardija Margiris Normantas.
Anot jo, Sakartvelo komanda, su kuria rinktinė susitiks šį vakarą, gana panaši į turkų. „Manau, kad bus stipri, gera kova. Reikės pasistumdyti, gerai gintis, bėgti ir pildyti užduotis. Labai tikiuosi, kad ir sirgaliai ateis mūsų palaikyti – manau, kad visi gerai praleisime sekmadienį“, – palaikymo Kauno „Žalgirio“ arenoje ir prie ekranų tikisi krepšininkas.
Lietuvos rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:
Rugpjūčio 10 d. 19.30 val. – Lietuva – Sakartvelas
Rugpjūčio 14 d. 19.30 val. – Latvija – Lietuva
Rugpjūčio 15 d. 19.30 val. – Lietuva – Slovėnija
Rugpjūčio 20 d. 19.30 val. – Lietuva – Turkija
Rugpjūčio 22 d. 19.30 val. – Lietuva – Islandija
Visas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolines kovas parodys TV3, o daugiau pasiruošimo rungtynių rasite Go3.
