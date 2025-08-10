Atsako patys žaidėjai: koks žodis geriausiai apibūdina Lietuvos rinktinę?

Primename, kad visas kontrolines Lietuvos rinktinės rungtynes, taip pat ir kovas Europos čempionate galėsite stebėti per TV3 televiziją bei portale tv3.lt. Visas Europos čempionato kovas tiesiogiai transliuos „GO3“.
Net trys iš šešių žaidėjų, išgirdę klausimą, koks žodis apibūdina Lietuvos krepšinio rinktinę, įvardino žodį „vienybė“.
Ką rinkosi kiti? Žiūrėkite specialiame vaizdo įraše.
Kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:
- Rugpjūčio 10 d. Lietuva – Sakartvelas (Žalgirio arena, Kaunas)
- Rupgpjūčio 14 d. Latvija – Lietuva (Xiaomi arena, Ryga)
- Rugpjūčio 15 d. Lietuva – Slovėnija (Šiaulių arena)
- Rugpjūčio 20 d. Lietuva – Turkija (Twinsbet arena, Vilnius)
- Rugpjūčio 22 d. Lietuva – Islandija (Alytaus sporto ir rekreacijos centras)
