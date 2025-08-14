Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Šarūno Jasikevičiaus žmona parodė, kur atostogauja su šeima: pasidalijo išskirtiniais kadrais

2025-08-14 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-14 13:25

Krepšinio treneris Šarūnas Jasikevičius vasarą laiko veltui neleidžia – kartu su šeima keliauja po pasaulį. Šiuo metu Jasikevičiai mėgaujasi gamtos grožiu Šv. Bartolomėjaus saloje Karibuose.

Šarūnas Jasikevičius su žmona Anna Douka (nuotr. Instagram)

0

Šv. Bartolomėjaus sala Karibuose garsėja prabangiais kurortais, gurmaniška virtuve ir prancūzišku rafinuotumu, derančiu su tropine gamta.

Mažytė, vulkaninės kilmės sala traukia keliautojus balto smėlio paplūdimiais, koraliniais rifais ir išskirtine, ramia atmosfera.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jasikevičiai dalijasi atostogų kadrais

Savo atostogų akimirkomis Šaro žmona Anna dalijasi su sekėjais socialiniuose tinkluose.

Štai viename įraše ji paviešino keletą žavingų kelionės kadrų – viename ji pozuoja virš jos kylant lėktuvui, o kitame įsiamžino su vyru automobilyje.

„Šv. Bartolomėjus...  Sveiki atvykę į Karibus..

Sėskite į lėktuvą (kaip antrame paveikslėlyje) ir ištrūkite!!

Gryna magija..“ – prie kadrų pridūrė A. Douka.

 

 

