Šarūno Jasikevičiaus žmona parodė, kur atostogauja su šeima: pasidalijo išskirtiniais kadrais

Šv. Bartolomėjaus sala Karibuose garsėja prabangiais kurortais, gurmaniška virtuve ir prancūzišku rafinuotumu, derančiu su tropine gamta.
Mažytė, vulkaninės kilmės sala traukia keliautojus balto smėlio paplūdimiais, koraliniais rifais ir išskirtine, ramia atmosfera.
Jasikevičiai dalijasi atostogų kadrais
Savo atostogų akimirkomis Šaro žmona Anna dalijasi su sekėjais socialiniuose tinkluose.
Štai viename įraše ji paviešino keletą žavingų kelionės kadrų – viename ji pozuoja virš jos kylant lėktuvui, o kitame įsiamžino su vyru automobilyje.
„Šv. Bartolomėjus... Sveiki atvykę į Karibus..
Sėskite į lėktuvą (kaip antrame paveikslėlyje) ir ištrūkite!!
Gryna magija..“ – prie kadrų pridūrė A. Douka.
