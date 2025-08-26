Atrado superinius lavašo suktinukus: idealiai tiks stebint krepšinį

Rungtynių stebėjimas neįsivaizduojamas be gausybės užkandžių, tad „Lidl“ siūlo pasirūpinti ne tik tradiciniais užkandžiais – įvairiais traškučiais ar gaiviaisiais gėrimais, bet ir įtraukti šviežio derliaus produktus.
Užkandžiavimas žiūrint krepšinį – neatskiramas derinys
Iš sultingų nektarinų, traškių morkų, geltonųjų melionų ar vyšninių pomidoriukų galima nesunkiai pasigaminti gardžių, spalvingų ir išradingų užkandžių, kurie tikrai nudžiugins tiek mažus, tiek didelius krepšinio sirgalius, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Užkandžiavimo tradicija sporto rungtynių metu daugiausia siejama su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Būtent ten XX a. viduryje pradėjo formuotis įprotis susiburti draugų rate, užsisakyti picos ar vištienos sparnelių ir žiūrėti rungtynes namuose bei baruose. Tokia kultūra greitai paplito ir į kitas šalis. Maistas tapo bendrumo simboliu, kai stalas tampa visų sirgalių „tribūna“.
Žiūrint rungtynes svarbiausia – patogumas, todėl prie ekrano geriausiai tinka vieno kąsnio užkandžiai. Jų paruošimas nereikalauja daug laiko virtuvėje, jie yra spalvingi, skanūs ir patogūs valgyti rankomis.
Puikiausia bazė jiems – šviežios daržovės, vaisiai, sūriai, kumpis ar lavašas. Tokie ingredientai leidžia derinti tiek lengvus, tiek sotesnius užkandžius, kurie patiks ir sveiko gyvenimo būdo mėgėjams, ir gurmanams.
„Lidl“ visada žengia greta krepšinio – nuo pat savo veiklos pradžios Lietuvoje esame pagrindiniai Moksleivių krepšinio lygos (MKL) rėmėjai ir prisidedame prie jaunųjų talentų augimo.
Visi Lietuvoje, vienaip ar kitaip, esame krepšinio gerbėjai, todėl su nekantrumu laukiame čempionato“, – sako ir minėto prekybos tinklo viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.
Minėtas prekybos tinklas pastebi, jog sporto renginių, ypatingai didžiųjų čempionatų metu, išauga susidomėjimas įvairiais užkandžiais, gaiviaisiais gėrimais, riešutais.
„Užkandžiai yra neatsiejama sporto rungtynių stebėjimo dalis. Pastebime, kad sporto gerbėjai linkę rinktis užkandžių stalui įvairius traškučius, riešutus, sūrius, rūkytus mėsos gaminius, tačiau nevengia įtraukti į šviežio derliaus – gamina užkandžius, įtraukdami vaisių, daržovių“, – sako minėto prekybos tinklo atstovė.
Visiems šiems užkandžiams reikalingus ingredientus – nuo šviežių daržovių ir vaisių iki sūrių, kumpio, traškučių, nealkoholinio alaus ir kitų gardumynų – rasite parduotuvėse. Tad beliks pasiraitoti rankoves, išsirinkti mėgstamą receptą ir pasiruošti tikrai skaniai sirgalių šventei.
Mini lavašo suktinukai su feta ir daržovėmis
Jums reikės:
- Lavašo;
- Feta sūrio;
- Agurko;
- Paprikos;
- Salotos lapų;
- Alyvuogių aliejaus.
Ant lavašo užtepkite sūrio, sudėkite supjaustytas daržoves, susukite lavašą į ritinėlį. Tada beliks supjaustykite mažais gabalėliais, kuriuos būtų patogu suvalgyti vienu ar dviem kąsniais.
Brusketos su vyšniniais pomidoriukais ir sūriu
Jums reikės:
- Čiabatos duonos;
- Vyšninių pomidoriukų;
- Česnako;
- Šviežio baziliko;
- Alyvuogių aliejaus;
- Balzamiko kremo;
- Mocarelos rutuliukų.
Duoną supjaustykite riekelėmis, apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir apkepkite orkaitėje arba keptuvėje, kol ji taps traški. Dar karštą duoną įtrinkite česnaku.
Vyšninius pomidoriukus supjaustykite puselėmis, sumaišykite su trupučiu alyvuogių aliejaus, druska ir pipirais.
Ant duonos riekelių dėkite pomidoriukus, šviežio baziliko lapelius. Norėdami sodresnio skonio – uždėkite mocarela rutuliukų puseles.
Patiekdami brusketas, apšlakstykite jas balzamiko kremu, kuris suteiks elegantišką, salstelėjusį prieskonį ir gražų vizualinį akcentą.
Lavašo picos su daržovėmis ir sūriu
Jums reikės:
- 1 didelio lavašo picos pagrindui;
- 3–4 šaukštų pomidorų padažo;
- 150 g vyšninių pomidoriukų;
- 150 g mocarelos;
- Saujos alyvuogių (žalių arba juodų);
- Paprikos (raudonos ar geltonos);
- Šlakelio alyvuogių aliejaus.
Įkaitinkite orkaitę iki 200 laipsnių. Ant kepimo skardos patieskite lavašą, plonai aptepkite jį pomidorų padažu. Sudėkite per pusę perpjautus vyšninius pomidoriukus, plonai pjaustytą papriką ir alyvuoges. Pabarstykite tarkuotu ar plonai supjaustytu mocarelos sūriu. Apšlakstykite trupučiu alyvuogių aliejaus, pagardinkite džiovintais prieskoniais.
Kepkite įkaitintoje orkaitėje 8–10 minučių, kol sūris išsilydys, o lavašo kraštai taps traškūs. Kiek pravėsusį lavašą supjaustykite trikampiais – tarsi ploną picos gabalėlių versiją.
Mini sumuštinukai su nektarinais, pelėsiniu sūriu ir vytintu kumpiu
Jums reikės:
- Bagetės;
- 2 nektarinų;
- 100 g pelėsinio sūrio;
- 100 g vytinto kumpio;
- Šlakelio alyvuogių aliejaus;
- Medaus (nebūtina, bet suteikia subtilų saldumą).
Bagetę supjaustykite nedidelėmis riekelėmis, jas lengvai apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir paskrudinkite orkaitėje, įkaitintoje iki 180 laipsnių apie 5 minutes, kol taps traškios.
Ant kiekvienos riekelės uždėkite ploną vytinto kumpio gabalėlį, gabalėlį pelėsinio sūrio ir nektarino skiltelę. Jei norisi sodresnio skonio, lengvai apšlakstykite medumi. Skanaus!
