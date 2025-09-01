Šiuos vištienos kepsnelius kartosite ne kartą: išbandykite Dalios receptą

Tačiau pastebėjau, kad apie trumpai ir greitai iškepamus vištienos krūtinėlės kepsnius nesu aprašiusi. Tad šiandiena tebūnie vištos krūtinėlės kepsniai kepti paprasčiausioje keptuvėje.
Žinoma, jei jūsų šeima didelė ir tų kepsnių reikia ne keturių, o daug daugiau, tuomet apkepę juos trumpai keptuvėje, dėkite į orkaitę ir kepkite juos vienu kartu visiems. Bet apie viską dabar išsamiau“, – rašė tinklaraščio „Gera virtuvė“ autorė Dalia.
Jums reikės: 2 vištienos krūtinėlės puselių, 2–3 v. š. miltų, prieskonių paukštienai ar paprasčiausiai pipirų mišinio, druskos, 1–2 v.š. lydyto sviesto ar aliejaus kepimui.
Voveraičių padažui: 2–4 saujų voveraičių, mažo svogūno, grietinės ar grietinėlės (nebūtinai), čiobrelių, pipirų ir druskos, 1 v. š. lydyto sviesto kepimui (galite naudoti rūkytus lašinius, tačiau nedėkite jų daug).
Bulvių košei: bulvių (kiekvienam valgančiajam po 2), sviesto, pieno ar grietinėlės, druskos.
Vištienos krūtinėlės kepsnių su voveraitėmis receptas
Pirmiausia į verdantį pasūdytą vandenį sudėkite nuluptas ir pusiau perpjautas bulves. Bulvės dedamos į verdantį vandenį, tam kad išsisaugotų kuo daugiau naudingų medžiagų.
Kol bulvės verda, pasiruoškite grybus. Juos nuplaukite pasūdytame vandenyje ir supjaustykite gabalėliais.
Svogūną smulkiai supjaustykite ir pakepkite iki auksinės spalvos. Jei naudosite lašinius, juos kepkite pirmiausiai. Ir kai jie apskrus sudėkite kepti svogūną.
Tuomet sudėkite voveraites ir įbėrę šiek tiek druskos uždenkite keptuvę dangčiu. Jei naudosite lašinius, druskos papildomai gal ir nebereikės.
Voveraites kepkite kol beveik išgaruos visas nuo jų atsiradęs skystis. Baigiant kepti suberkite čiobrelius ir pipirus. Jei naudosite ir grietinę ar grietinėlę sudėkite ją ir leiskite jai užvirti.
Keptuvę su voveraitėmis atidėkite į šalį.
Vištienos krūtinėlę perpjaukite per pusę, o jei ji labai didelė į tris dalis išilgai per visą jos plotą. Apiberkite prieskoniais ir iš abiejų pusių apvoliokite miltuose.
Į įkaitintą su riebalais keptuvę, lengvai nukratę miltų perteklių, dėkite kepsnelius ir kepkite kiekvieną pusę po dvi minutes. Vėliau kepkite jau kol kepsneliai taps auksinės spalvos. Į kepimo pabaigą užberkite šiek tiek druskos. Jei jūsų prieskoniai su druska, galbūt papildomos druskos ir nereikės.
Jei kepsnių norite iškepti daugiau nei telpa vienu metu į keptuvę ar kepate kaimiškos vištos kepsnius baikite kepti orkaitėje, įkaitintoje iki 190 C temperatūros. Kepti reikėtų apie 25 minutes. Priklausomai nuo kepsnelių storio. Kepant orkaitėje kepsnelius taip pat reikėtų vieną kartą apversti.
Kol baigia kepti vištienos krūtinėlės, pažiūrėkite ar bulvės išvirę. Jei taip, nupilkite nuo jų vandenį ir jas sugrūskite. Įdėkite sviesto.
Užvirinkite pieną ar grietinėlę ir ją supylę ant bulvių baikite košę plakti mikseriu. Mikserio pagalba košė labai greitai susiplaka. Užtenka tik 1 ar 2 minučių ir jūs turėsite tobulą bulvių košę.
Kai jau viskas paruošta belieka viską sudėti į lėkštes ar į serviravimo dubenis.