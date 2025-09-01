Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Šiuos vištienos kepsnelius kartosite ne kartą: išbandykite Dalios receptą

2025-09-01 11:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-01 11:45

Tokius kepsnius su voveraitėmis galima kepti nebūtinai iš vištienos krūtinėlės. Kai grybų nėra daug, kad jų užtektų visiems sočiai pavalgyti aš kartais kepu jautienos steiką ar paprasčiausiai lašišą. Ir juos pateikiu su grybų padažu.

Vištienos krūtinėlės kepsniai su voveraitėmis (nuotr. Gera virtuvė)

Tokius kepsnius su voveraitėmis galima kepti nebūtinai iš vištienos krūtinėlės. Kai grybų nėra daug, kad jų užtektų visiems sočiai pavalgyti aš kartais kepu jautienos steiką ar paprasčiausiai lašišą. Ir juos pateikiu su grybų padažu.

REKLAMA

Tačiau pastebėjau, kad apie trumpai ir greitai iškepamus vištienos krūtinėlės kepsnius nesu aprašiusi. Tad šiandiena tebūnie vištos krūtinėlės kepsniai kepti paprasčiausioje keptuvėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žinoma, jei jūsų šeima didelė ir tų kepsnių reikia ne keturių, o daug daugiau, tuomet apkepę juos trumpai keptuvėje, dėkite į orkaitę ir kepkite juos vienu kartu visiems. Bet apie viską dabar išsamiau“, – rašė tinklaraščio „Gera virtuvė“ autorė Dalia.

REKLAMA
REKLAMA

Jums reikės: 2 vištienos krūtinėlės puselių, 2–3 v. š. miltų, prieskonių paukštienai ar paprasčiausiai pipirų mišinio, druskos, 1–2 v.š. lydyto sviesto ar aliejaus kepimui.

REKLAMA

Voveraičių padažui: 2–4 saujų voveraičių, mažo svogūno, grietinės ar grietinėlės (nebūtinai), čiobrelių, pipirų ir druskos, 1 v. š. lydyto sviesto kepimui (galite naudoti rūkytus lašinius, tačiau nedėkite jų daug).

Bulvių košeibulvių (kiekvienam valgančiajam po 2), sviesto, pieno ar grietinėlės, druskos.

REKLAMA
REKLAMA

Vištienos krūtinėlės kepsnių su voveraitėmis receptas

Pirmiausia į verdantį pasūdytą vandenį sudėkite nuluptas ir pusiau perpjautas bulves.  Bulvės dedamos į verdantį vandenį, tam kad išsisaugotų kuo daugiau naudingų medžiagų.

Kol bulvės verda, pasiruoškite grybus. Juos nuplaukite pasūdytame vandenyje ir supjaustykite gabalėliais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Svogūną smulkiai supjaustykite ir pakepkite iki auksinės spalvos. Jei naudosite lašinius, juos kepkite pirmiausiai. Ir kai jie apskrus sudėkite kepti svogūną.

Tuomet sudėkite voveraites ir įbėrę šiek tiek druskos uždenkite keptuvę dangčiu. Jei naudosite lašinius, druskos papildomai gal ir nebereikės.

Voveraites kepkite kol beveik išgaruos visas nuo jų atsiradęs skystis. Baigiant kepti suberkite čiobrelius ir pipirus. Jei naudosite ir grietinę ar grietinėlę sudėkite ją ir leiskite jai užvirti.

REKLAMA

Keptuvę su voveraitėmis atidėkite į šalį.

Vištienos krūtinėlę perpjaukite per pusę, o jei ji labai didelė į tris dalis išilgai per visą jos plotą. Apiberkite prieskoniais ir iš abiejų pusių apvoliokite miltuose.

Į įkaitintą su riebalais keptuvę, lengvai nukratę miltų perteklių, dėkite kepsnelius ir kepkite kiekvieną pusę po dvi minutes. Vėliau kepkite jau kol kepsneliai taps auksinės spalvos. Į kepimo pabaigą užberkite šiek tiek druskos. Jei jūsų prieskoniai su druska, galbūt papildomos druskos ir nereikės.

REKLAMA

Jei kepsnių norite iškepti daugiau nei telpa vienu metu į keptuvę ar kepate kaimiškos vištos kepsnius baikite kepti orkaitėje, įkaitintoje iki 190 C temperatūros. Kepti reikėtų apie 25 minutes. Priklausomai nuo kepsnelių storio. Kepant orkaitėje kepsnelius taip pat reikėtų vieną kartą apversti.

Kol baigia kepti vištienos krūtinėlės, pažiūrėkite ar bulvės išvirę. Jei taip, nupilkite nuo jų vandenį ir jas sugrūskite. Įdėkite sviesto.

Užvirinkite pieną ar grietinėlę ir ją supylę ant bulvių baikite košę plakti mikseriu. Mikserio pagalba košė labai greitai  susiplaka. Užtenka tik 1 ar 2 minučių ir jūs turėsite tobulą bulvių košę.

Kai jau viskas paruošta belieka viską sudėti į lėkštes ar į serviravimo dubenis.

Birželio 1 d. 8 sezonas. Serija 39
Gegužės 25 d. 8 sezonas. Serija 38
Gegužės 18 d. 8 sezonas. Serija 37
Gegužės 11 d. 8 sezonas. Serija 36
Gegužės 4 d. 8 sezonas. Serija 35
Balandžio 27 d. 8 sezonas. Serija 34
Balandžio 20 d. 8 sezonas. Serija 33
Balandžio 13 d. 8 sezonas. Serija 32
Balandžio 6 d. 8 sezonas. Serija 31
Kovo 30 d. 8 sezonas. Serija 30
Kovo 23 d. 8 sezonas. Serija 29
Kovo 16 d. 8 sezonas. Serija 28
Kovo 9 d. 8 sezonas. Serija 27
Kovo 2 d. 8 sezonas. Serija 26
Vasario 23 d. 8 sezonas. Serija 25
Vasario 16 d. 8 sezonas. Serija 24
Vasario 9 d. 8 sezonas. Serija 23
Vasario 2 d. 8 sezonas. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. 8 sezonas. Serija 20
Sausio 12 d. 8 sezonas. Serija 19
Sausio 5 d. 8 sezonas. Serija 18
Gruodžio 29 d. 8 sezonas. Serija 17
Gruodžio 22 d. 8 sezonas. Serija 16
Gruodžio 15 d. 8 sezonas. Serija 15
Gruodžio 8 d. 8 sezonas. Serija 14
Gruodžio 1 d. 8 sezonas. Serija 13
Lapkričio 24 d. 8 sezonas. Serija 12
Lapkričio 17 d. 8 sezonas. Serija 11
Lapkričio 10 d. 8 sezonas. Serija 10
Lapkričio 3 d. 8 sezonas. Serija 9
Spalio 27 d. 8 sezonas. Serija 8
Spalio 20 d. 8 sezonas. Serija 7
Spalio 13 d. 8 sezonas. Serija 6
Spalio 6 d. 8 sezonas. Serija 5
Rugsėjo 29 d. 8 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 22 d. 8 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 15 d. 8 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 8 d. 8 sezonas. Serija 1
Birželio 2 d. 7 sezonas. Serija 22
Gegužės 26 d. 7 sezonas. Serija 21
Gegužės 19 d. 7 sezonas. Serija 20
Gegužės 12 d. 7 sezonas. Serija 19
Gegužės 5 d. 7 sezonas. Serija 18
Balandžio 28 d. 7 sezonas. Serija 17
Balandžio 21 d. 7 sezonas. Serija 16
Balandžio 14 d. 7 sezonas. Serija 15
Balandžio 7 d. 7 sezonas. Serija 14
Kovo 31 d. 7 sezonas. Serija 13
Kovo 24 d. 7 sezonas. Serija 12
Kovo 17 d. 7 sezonas. Serija 11
Kovo 10 d. 7 sezonas. Serija 10
Kovo 3 d. 7 sezonas. Serija 9
Vasario 25 d. 7 sezonas. Serija 8
Vasario 18 d. 7 sezonas. Serija 7
Vasario 11 d. 7 sezonas. Serija 6
Vasario 4 d. 7 sezonas. Serija 5
Sausio 28 d. 7 sezonas. Serija 4
Sausio 21 d. 7 sezonas. Serija 3
Sausio 14 d. 7 sezonas. Serija 2
Sausio 7 d. 7 sezonas. Serija 1
Gruodžio 31 d. 6 sezonas. Serija 17
Gruodžio 24 d. 6 sezonas. Serija 16
Gruodžio 17 d. 6 sezonas. Serija 15
Gruodžio 10 d. 6 sezonas. Serija 14
Gruodžio 3 d. 6 sezonas. Serija 13
Lapkričio 26 d. 6 sezonas. Serija 12
Lapkričio 19 d. 6 sezonas. Serija 11
Lapkričio 12 d. 6 sezonas. Serija 10
Lapkričio 5 d. 6 sezonas. Serija 9
Spalio 29 d. 6 sezonas. Serija 8
Spalio 22 d. 6 sezonas. Serija 7
Spalio 15 d. 6 sezonas. Serija 6
Spalio 8 d. 6 sezonas. Serija 5
Spalio 1 d. 6 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 24 d. 6 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 17 d. 6 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 10 d. 6 sezonas. Serija 1
Birželio 4 d. 5 sezonas. Serija 37
Gegužės 28 d. 5 sezonas. Serija 36
Gegužės 21 d. 5 sezonas. Serija 35
Gegužės 14 d. 5 sezonas. Serija 34
Gegužės 7 d. 5 sezonas. Serija 33
Balandžio 30 d. 5 sezonas. Serija 32
Balandžio 23 d. 5 sezonas. Serija 31
Balandžio 16 d. 5 sezonas. Serija 30
Balandžio 9 d. 5 sezonas. Serija 29
Balandžio 2 d. 5 sezonas. Serija 28
Kovo 26 d. 5 sezonas. Serija 27
Kovo 19 d. 5 sezonas. Serija 26
Kovo 12 d. 5 sezonas. Serija 25
Kovo 5 d. 5 sezonas. Serija 24
Vasario 26 d. 5 sezonas. Serija 23
Vasario 19 d. 5 sezonas. Serija 22
Vasario 12 d. 5 sezonas. Serija 21
Vasario 5 d. 5 sezonas. Serija 20
Sausio 29 d. 5 sezonas. Serija 19
Sausio 22 d. 5 sezonas. Serija 18
Sausio 15 d. 5 sezonas. Serija 17
Sausio 8 d. 5 sezonas. Serija 16
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų