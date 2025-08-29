Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Į šaltibarščius Vytaras Radzevičius ragina įdėti 1 slaptą ingredientą: skonis nustebins

2025-08-29 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 11:45

Ne paslaptis, kad kiekviena lietuvių šeima šaltibarščius gamina pagal savo asmeninį receptą. Vis tik šįkart virtuvės šefas Vytaras Radzevičius ragina išbandyti savo mėgstamiausią šaltibarščių receptą.

Į šaltibarščius Vytaras Radzevičius ragina įdėti 1 slaptą ingredientą: skonis nustebins (nuotr. pranešimo spaudai)

Ne paslaptis, kad kiekviena lietuvių šeima šaltibarščius gamina pagal savo asmeninį receptą. Vis tik šįkart virtuvės šefas Vytaras Radzevičius ragina išbandyti savo mėgstamiausią šaltibarščių receptą.

Lidl“ ambasadorius, virtuvės šefas V. Radzevičius kviečia išbandyti išskirtinį šio legendinio patiekalo receptą, rašoma anksčiau išplatintame pranešime spaudai.

„Tikriausiai kiekvienas turime savo mėgstamą šaltibarščių receptą. Vieni skiedžia juos mineraliniu vandeniu, kiti gardina medumi, treti, girdėjau, bulves keičia skrudinta duona. Aš drįsčiau teigti, kad mano siūlomas receptas dažnam nuskamba itin keistai, bet greičiausiai yra labiausiai lietuviškas“, – juokiasi V. Radzevičius.

Virtuvės šefas pasakoja, kad jam šaltibarščiai privalo būti sotūs, tiršti ir, svarbiausia, pagaminti iš itin šviežių ingredientų.

„Tai man visuomet būna pagrindinis patiekalas. Skirtingai nuo kitų sriubų, šaltibarščiai nekonkuruoja su kotletais ar kepta višta. Tarsi šventinis ritualas, kuris sukuria ypatingos progos jausmą ir primena pagaliau atėjusią vasarą“, – sako prekybos tinklo ambasadorius.

Pasak jo, būtent šaltibarščių su varške receptas įkūnija visus keliamus reikalavimus: varškė prideda sotumo bei maloniai tirštos tekstūros, krienai savo ruožtu – išskirtinio skonio, kurio ir patiekalas, ir jo ragautojai nusipelno.

V. Radzevičius neslepia, kad daugelis, sužinoję jo šaltibarščių recepto ingredientus nustemba, nes varškės sriuboje dažnai neaptiksi.

„Kai pagalvoji, varškė, kefyras, krienai, bulvės, burokėliai ir šviežios daržovės yra tobulas derinys, tad vėliau nustebimą keičia smalsumas, o paragavus norisi tik kartoti“, – priduria virtuvės šefas.

Vytaras Radzevičius (nuotr. pranešimo spaudai)

Vytaro Radzevičiaus šaltibarščių receptas

Kviečiame patiems išbandyti išskirtinio skonio V. Radzevičiaus šaltibarščių receptą, kuris nustebins net ir didžiausius skeptikus.

4 didelėms porcijoms jums reikės:

  • 1 l šaltibarščių kefyro;
  • 180 g pusriebės varškės;
  • 0,5 l marinuotų burokėlių;
  • Šviežių krapų;
  • 3–4 trumpavaisių agurkų;
  • Ryšulėlio svogūnų laiškų;
  • 3–4 valgomųjų šaukštų krienų;
  • Druskos, cukraus pagal skonį;
  • 4 virtų bulvių.

Gaminimas:

Varškę labai smulkiai sublenderiuojame arba sutriname (kad liktų vos vos juntami grūdeliai). Į didelį dubenį pilame kefyrą, dedame burokėlius ir trintą varškę. Viską išmaišome ir paliekame 10 minučių „susidraugauti“.

Agurkus supjaustome kubeliais, krapus bei svogūnų laiškus susmulkiname. Viską beriame į dubenį ir atsargiai išmaišome. Dedame druskos ir cukraus pagal skonį. Galiausiai įmaišome krienus. Galima gardinti kietai virtu kiaušiniu, tačiau šiam sočiam patiekalui tai nėra būtina. Serviruojame su virtomis bulvėmis. Skanaus!

ir vel tv 3
ir vel tv 3
2025-08-29 12:03
slamsto rasineliai tesiasi nereik sito slamsto kiek galima
Atsakyti
